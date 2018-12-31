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      Говорит президент: как менялись новогодние обращения Порошенко за время у власти

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      Под бокал шампанского в последние минуты 2018 года мы снова увидим в телеэфире новогоднее обращение гаранта Петра Порошенко. Ежегодно поздравления более-менее похожи, в духе времени меняются только его обещания.

      Порошенко поздравляет украинцев уже четыре новогодних ночи подряд. Антураж традиционный – Михайловский собор и елка. Сценарий тоже неизменен: сначала президент вспоминает уходящий год. Первая часть воспоминаний состоит из видеонарезки самых ярких событий. После анализа прошлого года президент дает обещания на следующий.

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      Свое первое приветствие в роли президента Порошенко начал с войны. Вспомнил трагические события 2014 года – Иловайск, Дебальцево, сбитый Боинг. Предлагал почтить погибших минутой молчания. А вот лозунга "Слава Украине" избегает. В общем, еще не очень уверенно читает с суфлера, хоть и с блеском в глазах.

      Порошенко очень динамичный. Тогда он выглядел действительно лучше. Эти годы президентства повлияли на его здоровье и общее физическое состояние,
      – отметил политтехнолог Петр Охотин.

      За спиной у Порошенко герой АТО Михаил Забродский, киборги Василий Головещенко и Иван Медведь, тогда еще волонтеры Георгий Тука и Татьяна Рычкова, а также один из ведущих Евромайдана Владимир Гонский.

      Новорічне звернення Петра Порошенка 2014
      Новогоднее обращение гаранта в 2014 году

      "Это еще не президент-милитарист. Это президент. который пришел на волне народной любви. Его приветствия имеют положительный контекст: "нам было трудно, но мы получили", - добавил Охотин.

      Порошенко хотел быть универсальным народным лидером, поэтому вспомнил лозунг "Единая страна" на трех языках – украинском, русском и крымскотатарском.

      Следующую свою новогоднюю речь Порошенко также начал с темы войны. Вторую часть посвятил отношениям между Украиной и Евросоюзом. Заверил, что вот-вот начнет действовать зона свободной торговли с Европой.

      Новорічне звернення Порошенка 2015
      Новогоднее обращение гаранта в 2015 году

      А еще пообещал борьбу с олигархами и хвастался недавно созданным Антикоррупционным бюро. Впервые в его поздравлении появилась семья и лозунг, который год назад он постеснялся произнести.

      Прошло 365 дней. Место встречи неизменное, Михайловский собор. Выход гаранта сопровождался рок-версией украинского гимна. На елке за спиной – игрушки в виде голубей мира. Однако Порошенко впервые начал речь не с войны, а из плюсов года.

      Новорічне звернення Порошенка 2016
      Новогоднее обращение гаранта в 2016 году

      Порошенко вспомнил о победе на Евровидении, победу паралимпиады и олимпийцев. А еще анонсировал безвиз и успехи в экономике.

      Накануне 2018 года Порошенко похвастался добытым безвизом и победой "Нафтогаза" над "Газпромом". Конечно, досталось и Тимошенко. Ведь кабальный контракт с Россией заключала именно она.

      Новорічне звернення Порошенка 2017
      Новогоднее обращение гаранта в2017 году

      К слову, чуть не в каждой речи гаранта прямо или косвенно упоминается лидер БЮТ. Возможно, из-за того, что президентские речи пишет Олег Медведев, бывший пиарщик лидера "Батькивщины". А он знает, как больно досадить бывшему руководителю.

      Олег Медведєв
      Олег Медведев

      Собственно, в 2019 году, президент тоже, скорее всего, пройдется по Тимошенко. Ведь по социологическим рейтингам именно у нее больше всего шансов стать следующим президентом. К тому же именно 31 декабря официально стартует избирательная кампания.

      В целом речь гаранта будет больше похожа на предвыборный ролик, прогнозируют политтехнологи. А начнет он ее с упоминания о создании Православной церкви Украины.

      Порошенко будет показывать себя не просто как главнокомандующий, который бряцает оружием, но как карающий меч новой духовной Украины. И в этом есть определенная опасность. Чем больше мы ставим на авторитарные тенденции, на религиозное, а не светское, тем больше мы становимся похожи на своего антагониста – на Россию, Путина,
      – убежден Охотин.

      Конечно, вспомнит Порошенко и события в Керченском проливе и пленных моряков. Как правило, снимают ролики в предпоследние выходные года, чтобы не пропустить важных событий.

      Выступления Порошенко готовят в Институте стратегических исследований. Однако редактирует тексты упомянутый выше Олег Медведев. Он умело преувеличивает достижение Порошенко, а еще лучше оправдывает неудачи.

      К слову, 31 декабря в Украине началась предвыборная кампания очередных выборов президента страны. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новогодние праздники Петр Порошенко Новости Украины Президент Украины
      Источник: 24 канал
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