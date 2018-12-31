Говорить президент: як змінювалися новорічні звернення Порошенка за час при владі

Під келих шампанського в останні хвилини 2018 року ми знову побачимо у телеефірі новорічне звернення гаранта Петра Порошенка. Щороку привітання більш-менш схожі, у дусі часу змінюються лише його обіцянки.

Порошенко вітає українців вже чотири новорічних ночі поспіль. Антураж традиційний – Михайлівський собор та ялинка. Сценарій теж незмінний: спочатку президент згадує рік, що минає. Перша частина спогадів складається з відеонарізки найяскравіших подій. Після аналізу року минулого президент дає обіцянки на наступний.

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Своє перше вітання в ролі президента Порошенко розпочав з війни. Пригадав найтрагічніші події 2014 року – Іловайськ, Дебальцево, збитий Боїнг. Пропонував вшанувати загиблих хвилиною мовчання. А от гасла "Слава Україні уникає. Загалом, ще не надто впевнено читає з суфлера, хоч і з блиском в очах.

Порошенко дуже динамічний. Тоді він виглядав дійсно краще. Ці роки президентства вплинули на його здоров'я та загальний фізичний стан,

– зазначив політтехнолог Петро Охотін.

За спиною у Порошенка герой АТО Михайло Забродський, кіборги Василь Головещенко та Іван Медвідь, тоді ще волонтери Георгій Тука й Тетяна Ричкова, а також один з ведучих Євромайдану Володимир Гонський.



Новорічне звернення гаранта у 2014 році

"Це ще не президент-мілітарист. Це президент. який прийшов на хвилі народної любові. Його привітання мають позитивний контекст: "нам було важко, але ми здобули", – додав Охотін.

Порошенко хотів бути універсальним народним лідером, тому згадав гасло "Єдина країна" трьома мовами – українською, російською й кримськотатарською.

Наступну свою новорічну промову Порошенко також розпочав з теми війни. Другу частину присвятив стосункам між Україною та Євросоюзом. Запевнив, що ось-ось почне діяти зона вільної торгівлі з Європою.



Новорічне звернення гаранта у 2015 році

А ще пообіцяв боротьбу з олігархами й хвалився новоствореним Антикорупційним бюро. Вперше в його привітанні з'явилася родина й гасло, яке рік тому він посоромився промовити.

Минуло 365 днів. Місце зустрічі незмінне, Михайлівський собор. Вихід гаранта супроводжувався рок-версією українського гімну. На ялинці за спиною – іграшки у вигляді голубів миру. Проте Порошенко вперше почав промову не з війни, а з плюсів року.



Новорічне звернення гаранта у 2016 році

Порошенко згадав про перемогу на Євробаченні, перемогу паралімпіади та олімпійців. А ще анонсував безвіз та успіхи в економіці.

Напередодні 2018 року Порошенко похвалився здобутим безвізом й перемогою "Нафтогазу" над "Газпромом". Звичайно, дісталося й Тимошенко. Адже кабальний контракт з Росією укладала саме вона.



Новорічне звернення гаранта у 2017 році

До слова, чи не у кожній промові гаранта прямо чи опосередковано згадується лідерка БЮТ. Можливо, через те, що президентські промови пише Олег Медведєв, колишній піарник лідерки "Батьківщини". А він знає, як боляче дошкулити колишньому керівнику.



Олег Медведєв

Власне, у 2019 році, президент теж, скоріше за все, пройдеться по Тимошенко. Адже за соціологічними рейтингами саме у неї найбільше шансів стати наступним президентом. До того, ж саме 31 грудня офіційно стартує виборча кампанія.

Загалом промова гаранта скидатиметься більше на передвиборчий ролик, прогнозують політтехнологи. А розпочне він її зі згадки про створення Православної церкви України.

Порошенко буде показувати себе не просто як головнокомандувач, який брязкає зброєю, але як караючий меч нової духовної України. І в цьому є певна небезпека. Чим більше ми ставимо на авторитарні тенденції, на релігійне, а не світське, тим більше ми стаємо подібні на свого антагоніста – на Росію, Путіна,

– переконаний Охотін.

Звичайно, згадає Порошенко й події у Керченській протоці та полонених моряків. Як правило, знімають ролики в передостанні вихідні року, щоб не пропустити важливих подій.

Виступи Порошенка готують в Інституті стратегічних досліджень. Проте редагує тексти згаданий вище Олег Медведєв. Він вміло перебільшує досягнення Порошенка, а ще краще виправдовує невдачі.

До слова, 31 грудня в Україні розпочалася передвиборча кампанія чергових виборів президента країни. З 31 грудня 2018 по 3 лютого 2019 року включно ЦВК прийматиме документи від кандидатів у президенти. До 8 лютого включно повинна пройти реєстрація кандидатів. Після цього оголосять остаточний і офіційний список претендентів на пост глави держави.