16:40
31 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Говорить президент: як змінювалися новорічні звернення Порошенка за час при владі

      138 Читать новость на русском

      Під келих шампанського в останні хвилини 2018 року ми знову побачимо у телеефірі новорічне звернення гаранта Петра Порошенка. Щороку привітання більш-менш схожі, у дусі часу змінюються лише його обіцянки.

      Порошенко вітає українців вже чотири новорічних ночі поспіль. Антураж традиційний – Михайлівський собор та ялинка. Сценарій теж незмінний: спочатку президент згадує рік, що минає. Перша частина спогадів складається з відеонарізки найяскравіших подій. Після аналізу року минулого президент дає обіцянки на наступний. 

      Читайте також: У Порошенка розповіли, де він насправді святкуватиме Новий рік та Різдво

      Своє перше вітання в ролі президента Порошенко розпочав з війни. Пригадав найтрагічніші події 2014 року – Іловайськ, Дебальцево, збитий Боїнг. Пропонував вшанувати загиблих хвилиною мовчання. А от гасла "Слава Україні уникає. Загалом, ще не надто впевнено читає з суфлера, хоч і з блиском в очах.

      Порошенко дуже динамічний. Тоді він виглядав дійсно краще. Ці роки президентства вплинули на його здоров'я та загальний фізичний стан,
      – зазначив політтехнолог Петро Охотін.

      За спиною у Порошенка герой АТО Михайло Забродський, кіборги Василь Головещенко та Іван Медвідь, тоді ще волонтери Георгій Тука й Тетяна Ричкова, а також один з ведучих Євромайдану Володимир Гонський.

      Новорічне звернення Петра Порошенка 2014
      Новорічне звернення гаранта у 2014 році

      "Це ще не президент-мілітарист. Це президент. який прийшов на хвилі народної любові. Його привітання мають позитивний контекст: "нам було важко, але ми здобули", – додав Охотін.

      Порошенко хотів бути універсальним народним лідером, тому згадав гасло "Єдина країна" трьома мовами – українською, російською й кримськотатарською.

      Наступну свою новорічну промову Порошенко також розпочав з теми війни. Другу частину присвятив стосункам між Україною та Євросоюзом. Запевнив, що ось-ось почне діяти зона вільної торгівлі з Європою.

      Новорічне звернення Порошенка 2015
      Новорічне звернення гаранта у 2015 році

      А ще пообіцяв боротьбу з олігархами й хвалився новоствореним Антикорупційним бюро. Вперше в його привітанні з'явилася родина й гасло, яке рік тому він посоромився промовити.

      Минуло 365 днів. Місце зустрічі незмінне, Михайлівський собор. Вихід гаранта супроводжувався рок-версією українського гімну. На ялинці за спиною – іграшки у вигляді голубів миру. Проте Порошенко вперше почав промову не з війни, а з плюсів року.

      Новорічне звернення Порошенка 2016
      Новорічне звернення гаранта у 2016 році

      Порошенко згадав про перемогу на Євробаченні, перемогу паралімпіади та олімпійців. А ще анонсував безвіз та успіхи в економіці.

      Напередодні 2018 року Порошенко похвалився здобутим безвізом й перемогою "Нафтогазу" над "Газпромом". Звичайно, дісталося й Тимошенко. Адже кабальний контракт з Росією укладала саме вона.

      Новорічне звернення Порошенка 2017
      Новорічне звернення гаранта у 2017 році

      До слова, чи не у кожній промові гаранта прямо чи опосередковано згадується лідерка БЮТ. Можливо, через те, що президентські промови пише Олег Медведєв, колишній піарник лідерки "Батьківщини". А він знає, як боляче дошкулити колишньому керівнику. 

      Олег Медведєв
      Олег Медведєв

      Власне, у 2019 році, президент теж, скоріше за все, пройдеться по Тимошенко. Адже за соціологічними рейтингами саме у неї найбільше шансів стати наступним президентом. До того, ж саме 31 грудня офіційно стартує виборча кампанія.

      Загалом промова гаранта скидатиметься більше на передвиборчий ролик, прогнозують політтехнологи. А розпочне він її зі згадки про створення Православної церкви України.

      Порошенко буде показувати себе не просто як головнокомандувач, який брязкає зброєю, але як караючий меч нової духовної України. І в цьому є певна небезпека. Чим більше ми ставимо на авторитарні тенденції, на релігійне, а не світське, тим більше ми стаємо подібні на свого антагоніста – на Росію, Путіна,
      – переконаний Охотін.

      Звичайно, згадає Порошенко й події у Керченській протоці та полонених моряків. Як правило, знімають ролики в передостанні вихідні року, щоб не пропустити важливих подій.

      Виступи Порошенка готують в Інституті стратегічних досліджень. Проте редагує тексти згаданий вище Олег Медведєв. Він вміло перебільшує досягнення Порошенка, а ще краще виправдовує невдачі.

      До слова, 31 грудня в Україні розпочалася передвиборча кампанія чергових виборів президента країни. З 31 грудня 2018 по 3 лютого 2019 року включно ЦВК прийматиме документи від кандидатів у президенти. До 8 лютого включно повинна пройти реєстрація кандидатів. Після цього оголосять остаточний і офіційний список претендентів на пост глави держави.

      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Петро Порошенко Новорічні свята Президент України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук