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Гривне грозит обвал после роста минимальной зарплаты: прогноз финансиста

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Гривна может упасть после роста минимальной зарплаты
Гривна может упасть после роста минимальной зарплаты / Фото из свободных сетей

Следствием повышения минимальной заработной платы в Украине до уровня 4200 гривен может стать сильный обвал гривны.

Об этом в комментарии изданию InfoResist рассказал экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.

Он отметил, что воплощение в жизнь обещания Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о повышении минимальной зарплаты до 4200 гривен зависит от Национального банка.

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Гройсман, к сожалению, не знает механизмы эмиссионного финансирования. Например, мы за счет эмиссии раньше покрывали все убытки "Нафтогаза", все убытки Фонда гарантирования, все убытки государственных банков, а они меньше 10 миллиардов были. Конечно, так, Гройсман зависит от Нацбанка. Захочет Нацбанк, напечатает деньги на повышение зарплат, не захочет – нет, он независимый,
– пояснил Савченко.

При этом экономист отметил, что такой механизм приведет к инфляции и девальвации гривны.

"Здесь уже политическая борьба, кто против кого. Если Гройсман в одной команде с Порошенко останется, тогда будет девальвация. Если в разных командах – не будет. Тогда проблемы с бюджетом будут. Потому что денег не будет хватать. В этом году именно из-за отсутствия девальвации есть проблемы с наполнением бюджета. Просто Гройсман ищет, где взять деньги и выбрал такой путь. Это правильный путь", – рассказал экс-заместитель главы правления НБУ.

Теги: Новости Украины НБУ Владимир Гройсман Минимальная зарплата Курсы валют Гривна
Источник: 24 Канал
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