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Хакеры захватили контроль над спутниками и операторами связи

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Хакеры захватили контроль над спутниками и операторами связи
Хакеры захватили контроль над спутниками и операторами связи / Фото из открытых источников

Исследователи в области безопасности из компании Symantec Corp обнаружили сложную вредоносную кампанию, которую запустили с компьютеров в Китае. Хакеры глубоко проникли в компьютеры операторов спутниковой связи, оборонных подрядчиков и телекоммуникационных компаний США и Юго-Восточной Азии. Эксперты считают, что главная цель атаки – шпионаж, перехват военных и гражданских сообщений.

Об этом сообщает ресурс Hi-News.

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Пока нельзя сказать, какие данные были перехвачены, если такие были. Больше всего беспокоит то, что хакеры смогли заразить компьютеры, с которых осуществляется управление спутниками. Это позволяет им изменить позиции орбитальных устройств и нарушить передачу данных. В результате этого может пострадать работа гражданских и военных объектов.

Полный отчет о своей находке Symantec опубликует через какое-то время. Утверждается, что на данный момент безопасность была восстановлена, по крайней мере, компьютеры освободили от контроля хакеров.

Информация о взломе уже была передана в ФБР и Департамент внутренней безопасности США, а также государственным агентствам по вопросам обороны в Азии и другим оборонным структурам. Symantec приписывает вину за атаку хакерской группировке Thrip, активность которой в последний раз наблюдалась в 2013 году.

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Теги: Техно Новости США Кибербезопасность хакеры Хакерская атака Интернет
Источник: 24 Канал
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