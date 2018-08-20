Характеристики и цена видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti появились до анонса

Вскоре компания NVIDIA официально анонсирует новое поколение видеокарт GeForce на базе архитектуры Turing. Пользователь с ником SassyBlackyJackyChan опубликовал на портале Reddit скриншот, на котором видно не только полные характеристики видеоускорителя GeForce RTX 2080 Ti, но и цена новинки.

Об этом сообщается на портале Reddit.

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Возможности топового видеоадаптера поражают даже на бумаге: судя по спецификациям, новинка получит 11 ГБ быстрой памяти GDDR6, что в тандеме с 352-битной шиной обеспечит пропускную способность в 616 Гбит/с. Базовая частота видеоядра составит 1350 МГц, теплопакет (TDP) – 285 Вт. Минимальное требование к блоку питания – 650 Вт мощности и два восьмиконтактных разъема. Максимальное разрешение – 8K (7680 x 4320) с частотой обновления кадров 60 Гц.



Страница с характеристиками и ценой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti на сайті PNY



Характеристики видеоускорителя NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

Но самым неожиданным открытием стала предполагаемая цена. Если верить скриншоту с сайта PNY, то на старте продаж за лучшую видеокарту придется выложить кругленькую сумму в размере 1000 долларов (около 26 470 гривен). Учитывая логистику и наценку ритейлеров, эта цифра в первые месяцы после запуска в розницу может оказаться значительно выше.



Цена видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

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