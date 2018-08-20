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Характеристики и цена видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti появились до анонса

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Характеристики и цена видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Характеристики и цена видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti / Фото из открытых источников

Вскоре компания NVIDIA официально анонсирует новое поколение видеокарт GeForce на базе архитектуры Turing. Пользователь с ником SassyBlackyJackyChan опубликовал на портале Reddit скриншот, на котором видно не только полные характеристики видеоускорителя GeForce RTX 2080 Ti, но и цена новинки.

Об этом сообщается на портале Reddit.

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Возможности топового видеоадаптера поражают даже на бумаге: судя по спецификациям, новинка получит 11 ГБ быстрой памяти GDDR6, что в тандеме с 352-битной шиной обеспечит пропускную способность в 616 Гбит/с. Базовая частота видеоядра составит 1350 МГц, теплопакет (TDP) – 285 Вт. Минимальное требование к блоку питания – 650 Вт мощности и два восьмиконтактных разъема. Максимальное разрешение – 8K (7680 x 4320) с частотой обновления кадров 60 Гц.

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Страница с характеристиками и ценой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti на сайті PNY

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Характеристики видеоускорителя NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

Но самым неожиданным открытием стала предполагаемая цена. Если верить скриншоту с сайта PNY, то на старте продаж за лучшую видеокарту придется выложить кругленькую сумму в размере 1000 долларов (около 26 470 гривен). Учитывая логистику и наценку ритейлеров, эта цифра в первые месяцы после запуска в розницу может оказаться значительно выше.

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Цена видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

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Теги: Техно Гаджеты NVIDIA Цены
Источник: 24 Канал
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