Это случилось на улице Камышева 7 июля. Впоследствии в сети обнародовали видео этого инцидента.
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Почему лодка ехала
- Лодка влетела в авто примерно в 11 часов.
- Она была закреплена на специальном прицепе.
- На видео видно, что она отцепилась от черного внедорожника.
- Поэтому начала двигаться по дороге самостоятельно.
- Владельца водного транспорта нашли уже через 15 минут.
- Он был во дворах неподалеку.
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