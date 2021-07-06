Это случилось на улице Камышева 7 июля. Впоследствии в сети обнародовали видео этого инцидента.

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Почему лодка ехала

  • Лодка влетела в авто примерно в 11 часов.
  • Она была закреплена на специальном прицепе.
  • На видео видно, что она отцепилась от черного внедорожника.
  • Поэтому начала двигаться по дороге самостоятельно.
  • Владельца водного транспорта нашли уже через 15 минут.
  • Он был во дворах неподалеку.

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