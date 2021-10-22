Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух грузовиков поступило в полицию 21 октября в 15:40.
Обратите внимание На Львовщине микроавтобус на скорости влетел в трактор: прицеп проткнул лобовое стекло
Детали ДТП
Предварительно известно, что 25-летний водитель Hyundai HD-65 въехал в припаркованный на обочине грузовик Renault Premium с полуприцепом. Водитель первого грузовика двигался в сторону Харькова. От полученных травм он погиб еще до прибытия скорой.
В ДТП на Харьковщине столкнулись 2 грузовика / Фото Нацполиции
Информацию о ДТП зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений Красноградского районного отдела полиции. Место происшествия полицейские осматривали почти весь день. Все обстоятельства аварии выясняются.
Погиб водитель одного из грузовиков / Фото Нацполиции
ДТП с фурами в Одесской области
- Возле села Алтестово Одесской области столкнулись 2 грузовика. В результате ДТП они загорелись.
- В полиции говорят, что есть пострадавшие, а в сети сообщают, что еще и погибшие.
- В результате аварии вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы распространили видео с места ДТП.
- На трассе к тому же образовались значительные ограничения в движении. Поэтому патрульные призвали водителей воздержаться от поездок в указанном направлении.