Хід силовиками: кого підтримають на виборах МВС, ГПУ та СБУ

Нещодавня публічна заява очільника МВС Арсена Авакова про те, що поліція буде активно припиняти спроби підкупу виборців, а також його чіткий натяк, що він не підтримуватиме кандидатуру діючого гаранта Конституції, поставило питання: на чиєму боці гратимуть силовики на виборах-2019?

Протистояння представників силових органів в "гарячий" виборчий період цілком можна зрозуміти. Керівники СБУ та ГПУ – креатури президента. Діючі очільники цих відомств, м'яко кажучи, не горять бажанням залишатися керівниками з приставкою "екс", тому роблять ставки на кандидата-фаворита. Для них таким являється діючий глава держави Петро Порошенко.

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Арсену Авакову і главі Нацполіції Сергію Князеву за останні два роки вдалося сформувати якщо і не дуже ефективно працюючу, то цілком лояльну структуру керівництва регіональних управлінь поліції. Судячи з кадрових призначень двох останніх років, майже всі обласні управління поліції України очолили офіцери і генерали, кар'єра яких відбулася саме за Авакова і Князєва. До 2014 року майже всі нові глави регіонів займали посади середнього, а то і нижчого рівня в структурі МВС.

У той же час, в кулуарах кажуть, що чимало голів обласних управлінь Нацполіціі грають одночасно і на МВС, і на Банкову. Тому в МВС, за інформацією джерел, наразі триває активна профілактична робота про "приручення" керівників усіх обласних відділень міністерства внутрішніх справ. Мета одна – створення лояльної обстановки для Юлії Тимошенко, кандидатуру якої, за чутками, активно підтримує міністр МВС Арсен Аваков.



На чиєму боці буде СБУ?

Тим часом, у СБУ явно вирішили йти своїм шляхом. А саме – маршрутом активного підгодовування і кришування радикальних угруповань в інтересах Петра Порошенка. Власне, найвідоміша з "ручних" організацій СБУ – С-14, представники якої неодноразово влаштовували скандальні акції і відкрито протистояли поліції. Зв'язки С-14 з "сбушниками" ніколи особливо не приховували і тому, маючи "кришу", вочевидь ці радикали ще не раз "порадують" в ході виборів своїми епатажними та провокаційними акціями.

Найчастіше свої "флешмоби" представники С-14 організовують під час агітаційних мітингів ключових конкурентів Порошенка. У те, що це банальне співпадіння повірити може хіба що немовля. Паралельно з "польовою" роботою за участі радикальних формувань, активна СБУ і на інформаційній ниві. Буквально днями заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко повідомив, що співробітники національної спецслужби викрили "виборчу піраміду", яка працювала у низці регіонів і знаходилася під керівництвом народного депутата.

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Заступник очільника СБУ зауважив, що в результаті понад 30 обшуків, які проводилися у членів угруповання, яке мало на меті масштабний підкуп виборців, вилучили десятки тисяч доларів, розписки про виплату коштів та інші документи. Поняті, які були присутні під час проведення однієї з слідчих дій, оприлюднили фото, на яких зображені купюри та графіки розподілу "чорної каси", яка мала забезпечити перемогу одному з кандидатів в президенти.

На фото видно, що в приміщенні знаходяться також агітаційні матеріали на підтримку кандидата в президенти Юлії Тимошенко. В СБУ запевняють: на підкуп виборців планували витратити майже 1,7 мільярда гривень. Вартість купівлі одного голосу в середньому півтори тисячі гривень. Прізвище нардепа, який начебто організував і контролював діяльність "виборчої піраміди" Валерій Дубіль (ВО "Батьківщина").

Як щодо Генпрокуратури?

Роль цього відомства, яке очолює кум пана Порошенка – Юрій Луценко в контексті виборів теж не можна применшувати. Хоча б тому, що найрезонансніші "виборчі" справи будуть передані саме до ГПУ. А якою буде "слідчо-виборча" погода передбачити нескладно.

Власне, Генпрокуратура вже активно включилася в виборчий марафон. Нещодавно Юрій Луценко, оголосив голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру про підозру в організації нападу на покійну активістку Катерину Гандзюк. Мангер у відповідь заявив, що Гандзюк не знав, "ні по роботі, ні по політиці з нею не перетинався" і взагалі відкритий для слідства і ховатися не буде.

Необхідно уточнити, що в облраді Мангер представляв "Батьківщину". З партії його виключили з рекомендацією залишити нинішній пост, але потім Юлія Тимошенко особисто встала на захист колишнього однопартійця.

Моя команда проаналізувала всі п'ять сторінок підозри Мангеру. Жодного факту або доказу причетності. Тільки домисли прокуратури,

– йдеться в заяві лідера "Батьківщини".

До слова, чимало учасників АТО, які зараз перебувають "під ковпаком" СБУ стверджують, що співробітники Служби безпеки здійснювали "підходи" зі спробами умовити на співпрацю. Натомість за вербування обіцяли максимально пом'якшити міру покарання. За нашими джерелами "атошники", які відмовилися від співпраці, продовжують сидіти в СІЗО.

Загалом, на переконання експертів, наразі штаби топових кандидатів в основному використовують апробовані раніше методи підкупу: продуктові набори і гроші в обмін на паспортні дані. Такі "фокуси" демонструють команди фактично всіх провідних кандидатів. За словами нашого співрозмовника з МВС, ключовою особливістю виборів-2019 стане саме жорстке дербі спецслужб.

СБУ і Генпрокуратура чітко і "на совість" грають на полі Петра Порошенка, а МВС в особі керівника Авакова і, відповідно, особового складу, підтримує Юлію Тимошенко.

Нас на дільницях по всій країні буде більше 60 тисяч. Чергувати будемо цілодобово. Ми маємо намір грати по-чесному, тупо фальсифікувати результати не дамо нікому,

– резюмує один з керівників столичної поліції.

Ну, що ж, до 31 березня залишилося ще зовсім мало часу, тому невдовзі можна буде предметно і постфактум проаналізувати "чистоту" виборчих ігр силових структур.

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