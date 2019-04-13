Хотели купить квартиру дочери, но отдали деньги Зеленскому

Киевлянин Дмитрий Кучук и его семья совместно перевели 368 тысяч гривен в избирательный фонд кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Журналисты "Схем" нашли эту семью и попросили объяснить, как и почему так случилось.

Семья Дмитрия Кучука живет в обычной многоэтажке на Виноградаре (один из спальных районов Киева). Об этом журналисты рассказали в блоге программы "Схемы: коррупция в деталях", совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый".

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Жена Кучука поговорила с журналистами и рассказала: мол, семья решила отказаться от покупки новой квартиры для дочери и перевела свои сбережения в избирательный фонд Владимира Зеленского.

Деньги с депозита сняли. 300 тысяч там с чем-то. Это наши личные сбережения. Мы хотели дочери купить квартиру, но поняли, что нужно что-то менять в стране. Поэтому мы профинансировали (кампанию Зеленского – 24 канал). Надеемся на лучшее,

– сказала она.

К слову, подобные намерения к самопожертвованию продемонстрировала и семья из Одесской области. Финансовый отчет, опубликованный на сайте ЦИК, показал: Сергей и Светлана Ивашковский и их сын Денис из села Лиски Одесской области вместе перевели почти 3 миллиона гривен в фонд Зеленского.

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Деньги эти, по их словам, поступили от продажи недвижимости. "Дом я продал за 280 тысяч долларов", – объяснил журналистам Сергей Ивашковский. И даже показал журналистам имение в селе Лески, который продал в 2018 году.

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В общем из того же отчета о формировании избирательного фонда кандидата на пост президента Украины Зеленского можно сделать вывод, что с 8 февраля по 18 марта 2019 года физические лица перечислили туда 68,36 миллиона гривен.

Что известно о втором туре выборов президента?

Напомним, второй тур выборов состоится в воскресенье, 21 апреля. Голосование продлится с 8:00 до 20:00.



Лидерами первого тура стали Владимир Зеленский с 30,24% голосов и Петр Порошенко с 15,95%. Во втором туре украинцы именно между ними выбирать президента.



Для того, чтобы проголосовать, не забудьте с собой прихватить паспорт. А также временно изменить место голосования (если не планируете голосовать по месту регистрации).



Назвать имя нового президента Украины ЦИК должна до 1 мая.