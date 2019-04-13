01:19
13 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Подарок от Рогозина. У Кадырова деньги от Аллаха
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 апреля
      Вести.UA: Зеленский сбежал от Порошенко. Бойко хайпанув на изменениях во власти
      Вєсті.UA
      21:16, 12 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Хотели купить квартиру дочери, но отдали деньги Зеленскому

      111 Читати новину українською
      Кучук отдали в фонд кандидата депозит больше 300 тысяч гривен
      Кучук отдали в фонд кандидата депозит больше 300 тысяч гривен / "Радио Свобода"

      Киевлянин Дмитрий Кучук и его семья совместно перевели 368 тысяч гривен в избирательный фонд кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Журналисты "Схем" нашли эту семью и попросили объяснить, как и почему так случилось.

      Семья Дмитрия Кучука живет в обычной многоэтажке на Виноградаре (один из спальных районов Киева). Об этом журналисты рассказали в блоге программы "Схемы: коррупция в деталях", совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый".

      Смотрите также: За 2 года Зеленский 13 раз летал в города, где живет Коломойский

      Жена Кучука поговорила с журналистами и рассказала: мол, семья решила отказаться от покупки новой квартиры для дочери и перевела свои сбережения в избирательный фонд Владимира Зеленского.

      Деньги с депозита сняли. 300 тысяч там с чем-то. Это наши личные сбережения. Мы хотели дочери купить квартиру, но поняли, что нужно что-то менять в стране. Поэтому мы профинансировали (кампанию Зеленского – 24 канал). Надеемся на лучшее,
      – сказала она.

      К слову, подобные намерения к самопожертвованию продемонстрировала и семья из Одесской области. Финансовый отчет, опубликованный на сайте ЦИК, показал: Сергей и Светлана Ивашковский и их сын Денис из села Лиски Одесской области вместе перевели почти 3 миллиона гривен в фонд Зеленского.

      ОдесаИвашковский утверждает, что продал дом за 280 тысяч долларов и отдал деньги Зеленскому

      Деньги эти, по их словам, поступили от продажи недвижимости. "Дом я продал за 280 тысяч долларов", – объяснил журналистам Сергей Ивашковский. И даже показал журналистам имение в селе Лески, который продал в 2018 году.

      Кто из олигархов финансирует предвыборные кампании кандидатов – смотрите в программе "Вот оно как"

      В общем из того же отчета о формировании избирательного фонда кандидата на пост президента Украины Зеленского можно сделать вывод, что с 8 февраля по 18 марта 2019 года физические лица перечислили туда 68,36 миллиона гривен.

      Что известно о втором туре выборов президента?
      Напомним, второй тур выборов состоится в воскресенье, 21 апреля. Голосование продлится с 8:00 до 20:00.

      Лидерами первого тура стали Владимир Зеленский с 30,24% голосов и Петр Порошенко с 15,95%. Во втором туре украинцы именно между ними выбирать президента.

      Для того, чтобы проголосовать, не забудьте с собой прихватить паспорт. А также временно изменить место голосования (если не планируете голосовать по месту регистрации).

      Назвать имя нового президента Украины ЦИК должна до 1 мая.

       

       

      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      12 апреля
      20885
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Новости Киева Расследования Журналисты Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Деньги
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 12 апреля: встреча Зеленского и Порошенко с Макроном, заморозки в Украине
      12 апреля , 23:09 Главные новости 12 апреля: встреча Зеленского и Порошенко с Макроном, заморозки в Украине
      438
      Декоммунизированный календарь: какие праздники появились в Украине с 2014 и какие будут отменены
      12 апреля , 20:30 Декоммунизированный календарь: какие праздники появились в Украине с 2014 и какие будут отменены
      Світлана Попова 177
      Кто твой кандидат в президенты: тест
      12 апреля , 19:57 Кто твой кандидат в президенты: тест
      961
      Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей
      12 апреля , 19:45 Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей
      Ольга Бродська 893
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      12 апреля , 19:15 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 20885
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Лукьяновское СИЗО украсили цветами и поздравлениями
       27 ноября 2011 , 15:21 5
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Шевченко погостил в Милане, встретившись со старым другом
       3 августа 2018 , 16:20
      Молодежная сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2021
       11 декабря 2018 , 12:19
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук