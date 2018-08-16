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HTC отдаст производство собственного флагмана другой компании

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HTC отдаст производство собственного флагмана другой компании
HTC отдаст производство собственного флагмана другой компании / AH

В этом году нас ожидает появление смартфона HTC U12 Life, однако его производством займется вовсе не HTC. По информации источников, новым производителем может стать компания BlackBerry или TCL.

Об этом сообщает 4pda.

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Как рассказал авторитетный инсайдер LlabTooFeR у себя в Twitter, смартфон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo и отправится на производство в стороннюю компанию по ODM-контракту.

HTC лицензирует производство U12 Life другой компании, которая получит часть прибыли от продаж или предоплату за изготовление определенной партии. По ODM-договору работают BlackBerry и TCL, выпустив таким образом уже несколько успешных смартфонов. Однако пока точная дата анонса HTC U12 Life не раскрывается.

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Теги: Техно HTC Смартфоны
Источник: 24 Канал
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