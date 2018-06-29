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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Huawei работает над созданием еще одного игрового смартфона

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Huawei готовит новый смартфон
Huawei готовит новый смартфон / itechua.com

Компания Huawei работает над созданием нового игрового смартфона на Android. Сейчас устройство находится на стадии разработки, и его планируют представить уже в этом году.

Об этом рассказал президент компании Джим Сюй, передает prostotech.com.

Он лишь сообщил, что будущая новинка будет оснащена технологией GPU Turbo от Huawei. Как известно, эта технология повышает производительность устройства на 60% при одновременном снижении энергопотребления на 30%. Вероятно, также смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 845.

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Предполагается, что этот смартфон представят уже в сентябре на выставке IFA.

Также исполнительный директор подтвердил, что компания работает над созданием гибкого смартфона. Его могут представить уже в следующем году.

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Теги: Техно Huawei Смартфоны Игры
Источник: 24 Канал
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