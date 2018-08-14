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"Худюсинький, аж сердце разрывалось": на Кировоградщине родители морили голодом своего сына. 18+

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На Кировоградщине родители морили голодом своего сына
На Кировоградщине родители морили голодом своего сына / Иллюстративное фото

На Кировоградщине в городе Новоукраинка родители морили голодом собственного четырехлетнего сына. Вес мальчика составляла всего 7 килограммов вместо нормальных для его возраста 16 килограммов.

Об этом сообщает "Кировоградская правда".

По информации издания, от горе-родителей ребенка спасли правоохранители, социальные службы и медики, которые изъяли мальчика из семьи. Правоохранители открыли уголовное производство за злостное невыполнение родительских обязанностей.

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Специалисты пока не могут точно сказать, сколько времени ребенок недоедал, и ждут результатов обследования. В то же время в медучреждении, куда доставили мальчика, заверили, что сейчас его жизни ничего не угрожает.

Мы увидели ребенка в кроватке, с головы до пят обмазанного собственными фекалиями. Он был настолько худюсенький, что сердце просто разрывалось. Когда ехали в больницу, мальчик постоянно просил хлебушка и водички. Медики достали "тормозки". А в больнице, когда в руках медсестры увидел кастрюлю, начал кричать. Представьте себе, насколько он был голоден. Девочки-сестрички – молодцы, принесли кто каши, кто молочка,
– рассказали свидетели.

Діти голод морили батьки Кіровоградська областьЧетырехлетний мальчик, которого морили голодом родные родители

В службе по делам детей исполнительного комитета Новоукраинскую городского совета ситуацию комментируют сдержанно. Рассказывают, что 9 августа патронажный педиатр и медсестра сообщили, что при осмотре десятимесячного младенца увидели в семье в тяжелом состоянии другого ребенка – истощенного четырехлетнего мальчика. Несмотря на уговоры медиков, родители категорически отказались госпитализировать малыша.

Мы сразу поехали к семье, однако в дом нас не пустили. Пришлось обратиться в полицию и прокуратуру. Правоохранители в свою очередь обратились в суд за санкцией,
– рассказал начальник местной службы по делам детей Александр Спринсян.

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Он добавил, что в помещение удалось попасть только после того, как полиция получила разрешение суда.

В службе также утверждают, что до этого инцидента семья не стояла у них на учете, поэтому сигналы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей не поступали. Кроме того, не было возможности осмотреть и оценить условия проживания детей, ведь работников родители не пускали в помещение.

Сейчас решается вопрос о лишении прав родителей, однако все будет зависеть от выводов судмедэкспертизы и суда.

Отметим, что кроме четырехлетнего сына, в семье есть еще трое дочерей – 2008, 2012 и 2017 рождения. Все девочки визуально находятся в удовлетворительном состоянии.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Кропивницкого голодовка Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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