IKEA совместно с NASA готовит "космическую" мебель

Компания IKEA совместно с исследовательским отделом Марса из NASA подготовит новую коллекцию под названием RUMTID или spacetime (пространство-время). Эти мебель предназначена для небольших квартир.

Об этом пишет hypebeast.com.

Так, в перечне продукции – модульная мебель, изготовленная из переработанного мусора, светильники и очистители воздуха. Кстати, из этой модульной мебели можно будет построить все что угодно – кровати, шкафы, стулья и так далее.

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По замыслу разработчиков, такая мебель поможет решить проблему с ограниченным пространством в маленьких квартирах.

Эта "космическая" мебель должна поступить в продажу в 2020 году и будут доступны во всех магазинах IKEA. Надеемся, к тому времени хоть один магазин корпорации наконец появится и в Украине.

Мебель от IKEA

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