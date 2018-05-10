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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Илона Маска приняли в Лондонское королевское научное сообщество

60 Читати новину українською
Илон Маск
Илон Маск / Фото из открытых источников

Инженер и предприниматель Илон Маск стал членом Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе.

Об этом говорится на официальном сайте научного сообщества.

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Маска признали одним из 50 выдающихся ученых, которых приняли в Королевское сообщество "за исключительный вклад в науку".

Илон Маск – международно признанный инженер, изобретатель и предприниматель, вдохновляет ученых, новаторов и мыслителей по всему миру. Он олицетворяет подлинное стремление к изменению мира в областях космических путешествий, электрического транспорта, солнечной энергии, дешевых интернет-спутников и сверхзвукового наземного транспорта,
– говорится на сайте.

Также отмечается, что его идеи распространяются на обеспечение будущего человечества при колонизации Марса.

Теги: Великобритания Интернет Техно Илон Маск
Источник: 24 Канал
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