Илона Маска приняли в Лондонское королевское научное сообщество
Инженер и предприниматель Илон Маск стал членом Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе.
Об этом говорится на официальном сайте научного сообщества.
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Маска признали одним из 50 выдающихся ученых, которых приняли в Королевское сообщество "за исключительный вклад в науку".
Илон Маск – международно признанный инженер, изобретатель и предприниматель, вдохновляет ученых, новаторов и мыслителей по всему миру. Он олицетворяет подлинное стремление к изменению мира в областях космических путешествий, электрического транспорта, солнечной энергии, дешевых интернет-спутников и сверхзвукового наземного транспорта,
– говорится на сайте.
Также отмечается, что его идеи распространяются на обеспечение будущего человечества при колонизации Марса.