Ioutdoor показала самый тонкий смартфон среди всех защищенных

Компания Ioutdoor анонсировала выход нового смартфона Ioutdoor Х. Новинку компания называет самым тонким смартфоном в защищенном сегменте рынка.

Об этом сообщает ilenta.com.

Правда, какую толщину получил "рекордсмен", в Ioutdoor не уточнили. При этом известно, что новый смартфон получит дисплей с соотношением сторон 18: 9, который занимает 82% всей передней крышки.

Читайте также: Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S Emerald Edition представили в необычном цвете

Устройство будет работать на чипсете Helio P23, и получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Основная камера будет иметь два модуля на 16-Мп и 8-Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп.

Также известно, что Ioutdoor Х будет оснащен сканером отпечатков пальцев и будет поддерживать технологию распознавания лица. Модель будет иметь модуль NFC. Операционная система – Android 8.1 Oreo.

Объем батареи, от которой будет питаться смартфон, составит 3400 мАч. Корпус защищен от проникновения влаги и пыли по стандарту IP68.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно