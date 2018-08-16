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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ioutdoor показала самый тонкий смартфон среди всех защищенных

36 Читати новину українською
Смартфон Ioutdoor Х.
Смартфон Ioutdoor Х. / ioutdoor.cc

Компания Ioutdoor анонсировала выход нового смартфона Ioutdoor Х. Новинку компания называет самым тонким смартфоном в защищенном сегменте рынка.

Об этом сообщает ilenta.com.

Правда, какую толщину получил "рекордсмен", в Ioutdoor не уточнили. При этом известно, что новый смартфон получит дисплей с соотношением сторон 18: 9, который занимает 82% всей передней крышки.

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Устройство будет работать на чипсете Helio P23, и получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Основная камера будет иметь два модуля на 16-Мп и 8-Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп.

Также известно, что Ioutdoor Х будет оснащен сканером отпечатков пальцев и будет поддерживать технологию распознавания лица. Модель будет иметь модуль NFC. Операционная система – Android 8.1 Oreo.

Объем батареи, от которой будет питаться смартфон, составит 3400 мАч. Корпус защищен от проникновения влаги и пыли по стандарту IP68.

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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