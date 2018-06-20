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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

iPhone SE 2 быть: Apple может представить смартфон в следующем году

68 Читати новину українською
Apple может представить iPhone SE 2 в следующем году
Apple может представить iPhone SE 2 в следующем году / Фото из свободных источников

Судя по количеству слухов и утечек, общественность была практически уверена в том, что вскоре состоится презентация смартфона iPhone SE 2, однако корпорация Apple не оправдала надежд пользователей и презентацию отложили.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Многие считали, что смартфон представят на конференции WWDC 2018, но на этом мероприятии были анонсированы только программные продукты.

Если верить новым данным компании Olixar, что выпускает защитные аксессуары, то iPhone SE 2 не будет выпущен в текущем году. Производитель несколько недель назад уже запустил производство чехлов для этого смартфона, но "отбой", якобы дала сама Apple.

Причем пока неясно, заморожен проект или отменен вовсе. Осенью Apple вряд ли может представить такой аппарат, так как нужно максимально сконцентрировать внимание общественности на "больших" новинках.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственных интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Смартфоны iPhone Apple
Источник: 24 Канал
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