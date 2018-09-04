Новый золотой iPhone XS показали со всех сторон: видео

Несколько дней назад издание 9to5Mac опубликовало эксклюзивные фото iPhone XS в золотом цвете. На основе рендеров дизайнеру-энтузиасту удалось создать видеоролик, который демонстрирует новинку со всех сторон.

Об этом сообщает Appleinsider.

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По мнению дизайнера, iPhone XS визуально практически не изменится по сравнению с текущим флагманом. Единственное отличие, о котором мы уже теперь можем узнать – новая золотая расцветка корпуса.

Нельзя не отметить то, что ролик сделан довольно качественно, и даже стилизован под фирменную рекламу Apple. Однако нужно понимать, что это всего лишь концепт – реальные устройства могут выглядеть несколько иначе. Впрочем, дать общее представление о новинках он все же может.

Концепт нового iPhone XS – смотрите видео

Напомним, что на презентации 12 сентября, Apple покажет общественности три новые модели смартфонов: iPhone XS, iPhone XS (Plus), а также "доступный" iPhone с IPS-экраном. Предполагаемая стоимость премиум моделей составит 899-1099 долларов (около 23 800-29 100 гривен). "Бюджетная" версия будет продаваться за 649-699 долларов (около 17 180-18 500 гривен).

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