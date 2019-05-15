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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Итоговый выпуск за 22:00: Новая волна санкций против РФ. Запуск ракет-спутников в США

      Выпуск новостей 200 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 22:00 – правительство расширило санкции против России. Так увеличился список товаров, которые нельзя ввозить с территории страны-агрессора. Американская компания SpaceX разработала ракеты, которые способны долететь до Плутона, отправлять пассажиров на Луну и даже создать спутниковую интернет-сеть на орбите.

      Также в выпуске:

      Дата президентской инаугурации будет известна уже завтра, 16 мая. За постановление, которое и должно определить день принятия присяги, должен проголосовать украинский парламент. Депутаты предлагают такие даты: 17, 19, 20, 26 и 28 мая. Ранее в штабе Владимира Зеленского настаивали на 19 мая.

      Судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение своего руководителя Станислава Шевчука. Однако его место сразу же заняла Наталья Шаптала.

      Совет Европы может снять санкции из России. На заседании комитета в Страсбурге 39 из 47 государств-членов поддержали проект министерского решения, в котором открывается путь для возвращения России по чрезвычайной процедуре.

      Вместо автоматов Калашникова – немецкие пистолеты-пулеметы МП-5. Украинским патрульным выдадут оружие, которое носят их европейские и американские коллеги.

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Украина – Россия Новости политики Санкции
      Источник: 24 канал
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