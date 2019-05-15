Підсумковий випуск за 22:00: Нова хвиля санкцій проти РФ. Запуск ракет-супутників у США

У випуску новин за 15 травня станом на 22:00 – уряд розширив санкції проти Росії. Так збільшився список товарів, які не можна ввозити з території країни-агресора. Американська компанія SpaceX розробила ракети, які здатні долетіти до Плутона, відправляти пасажирів на Місяць та навіть створити супутникову інтернет-мережу на орбіті.

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Дата президентської інавгурації буде відома вже завтра, 16 травня. За постанову, яка і має визначити день прийняття присяги, має проголосувати український парламент. Депутати пропонують такі дати: 17, 19, 20, 26 та 28 травня. Раніше у штабі Володимира Зеленського наполягали на 19 травня.

Судді Конституційного суду проголосували за звільнення свого очільника Станіслава Шевчука. Проте його місце одразу ж зайняла Наталія Шаптала.

Рада Європи може зняти санкції з Росії. На засіданні комітету у Страсбурзі 39 із 47 держав-членів підтримали проект міністерського рішення, у якому відкривається шлях для повернення Росії за надзвичайною процедурою.

Замість автоматів Калашникова – німецькі пістолети-кулемети МП-5. Українським патрульним видадуть зброю, яку носять їхні європейські й американські колеги.