Из-за торговых "разборок" между США и Китаем страдает российский рубль

Российский рубль оказался в списке валют, которые демонстрируют падение из-за обострения торговых отношений между США и Китаем.

Как информирует "Интерфакс", лидерами падения, кроме рубля, стали также турецкая лира и южноафриканский ранд.

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Российский рубль подешевел почти на 1%. 1 доллар в России стоит 64 рубля.

Специалисты объясняют, что такие экономические процессы происходят из-за торговой политики между США и Китаем.

Фактически мы можем подтвердить, что США и Китай ведут двустороннюю торговую войну,

– заявил старший валютный стратег Westpac Шон Кэллоу.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил введением новых пошлин на китайскую продукцию примерно на 200 миллиардов долларов в год.

Официальный Пекин, в свою очередь, заявил, что введет ответные меры.

К слову, после встречи с Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня с визитом в Китай прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын.