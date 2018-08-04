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Измена мужа Ани Лорак: певица сняла обручальное кольцо: фото

845 Читати новину українською
Ани Лорак
Ани Лорак / Фото из открытых источников

Ранее в сети появилось видео, где муж Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу развлекается в компании другой женщины в одном из клубов. После чего певица на длительное время исчезла из социальных сетей и никоим образом не комментировала скандал.

Поклонники Ани Лорак массово начали комментировать последнюю фотографию женщины со словами поддержки. До сих пор, певица не реагировала на сообщения.

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39-летняя артистка опубликовала новый снимок в Instagram-сториз. Ани Лорак позирует перед зеркалом в роскошном черном платье. Интересно, что на фото четко видно руки певицы, а больше – отсутствие обручального кольца на пальце.

ані лорак
Ани Лорак / Instagram-сториз

Напомним, что с Яной Беляевой, с которой Мурата на днях поймали в его ресторане в центре Киева, Налчаджиолу знаком давно.

СМИ пишут, что он снимает девушке квартиру в столице, поскольку она переехала из пригорода. Также, по слухам, ей муж Лорак оплатил несколько пластических операций.

 

Пока Ани Лорак @anilorak выступает на всевозможных фестивалях, её муж тоже срывает аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Нам стало известно, что муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу @muratnalca проводит вечера в объятиях молодой киевлянки. Бурное свидание попало в объектив нашего гражданского журналиста. Весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: Мурат нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону её бедра и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь и изрядно навеселе. Нам удалось узнать, ради кого Мурат пожертвовал репутацией образцового семьянина и отношениями с Ани. Подробнее - по ссылке в профиле! А вы бы простили измену?

Допис, поширений SUPER (@super.ru)

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Скандал Ани Лорак
Источник: 24 Канал
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