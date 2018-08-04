Измена мужа Ани Лорак: певица сняла обручальное кольцо: фото

Ранее в сети появилось видео, где муж Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу развлекается в компании другой женщины в одном из клубов. После чего певица на длительное время исчезла из социальных сетей и никоим образом не комментировала скандал.

Поклонники Ани Лорак массово начали комментировать последнюю фотографию женщины со словами поддержки. До сих пор, певица не реагировала на сообщения.

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39-летняя артистка опубликовала новый снимок в Instagram-сториз. Ани Лорак позирует перед зеркалом в роскошном черном платье. Интересно, что на фото четко видно руки певицы, а больше – отсутствие обручального кольца на пальце.



Ани Лорак / Instagram-сториз

Напомним, что с Яной Беляевой, с которой Мурата на днях поймали в его ресторане в центре Киева, Налчаджиолу знаком давно.

СМИ пишут, что он снимает девушке квартиру в столице, поскольку она переехала из пригорода. Также, по слухам, ей муж Лорак оплатил несколько пластических операций.