26-летняя Неля зашла в полицейский участок в Кагарлыке около шести – семи вечера 23 мая. Вышла оттуда утром 24 мая – после 10 часов пыток и надругательств.

Допрос перерос в пытки

Все началось с ограбления магазина в селе Ставы, где и проживает Неля. Именно из-за этого случая женщину и вызвали на допрос в полицию. О подробностях ужасной истории пострадавшая рассказала в интервью "Украинской правде".

Актуально Изнасилование в Кагарлыке: появились новые пострадавшие от действий тех же полицейских

Сидели все вместе у Миши (сосед Нели, что отвез ее в отделение – 24 канал) целый вечер. Игорь из соседнего села принес бутылку коньяка, бутылку водки и сигареты. А потом, на второй день, началось: обокрал кто-то магазин, и этот Игорь, говорят, приезжал в село, видимо, он это и сделал. Он имел репутацию мелкого вора, поэтому на него и подумали. Миша пришел и говорит – надо поехать свидетельство даты. Почему ко мне, я не поняла,

– сказала Неля.

Издеваться начал Николай Кузив

Сначала ее допрашивали о краже в магазине, хотя Неля и говорила – рассказывать ей ничего. Женщина отметила, что полицейское отделение не было пустым, потому правоохранители, которые там находились, слышали все, что происходило. Однако на помощь не пришел никто. Первым издеваться начал Николай Кузив – именно он раньше пробовал домогаться Нели.

Как зашел, вынул противогаз. Надел на меня, я чуть не задохнулась. Думаю, задушить меня хочет. Но как-то все равно вырвалась. И я не помню или он меня так ударил, что нос разбил, или в противогазе я была. Потому что, как снял противогаз, говорит: "Пошли в туалет". Я посмотрела в зеркало – все в крови, не чувствовала уже ничего,

– вспоминает Неля.

Потерпевшая говорит, что ее били ногами и руками, таскали за волосы, пугали пистолетом. "И зажигалкой играл. Говорит, или косы тебе сожжет, или что-то тебе сделает. Что хотел, то и делал. А еще хотел меня этот, как оно называется, то что током бьет", – вспоминает женщина ужасные детали.

К теме Угрозы женщине были еще 13 мая, – адвокаты пострадавшей в Кагарлыке

В два часа ночи Кузив ушел

Куртку женщины выбросили через окно, паспорт отобрали и она до сих пор не знает, где документ. Впоследствии Кузив передал свою жертву Сергею Сулиме. Именно он и насиловал женщину, хотя она и просила отпустить и рассказывала, что дома ее ждет ребенок.

В два часа ночи Кузив ушел, остался лишь Сулима. Именно его женщине в четыре ночи и удалось уговорить выпустить ее.

Оказавшись на улице, избитая Неля позвонила соседу, который привез ее в отделение. Мужчина приехал и забрал ее домой. Обо всем она рассказала матери.

Потом приехала, то маме уже все рассказала. Думаю, что я буду молчать, в любое время приедет и будет меня опять насиловать. Или Алю (младшую сестру) тоже говорил, что то в лес вывезет, то на трассу поставит,

– рассказала женщина.

Врачи боялись проблем с полицией

Также Неля имела проблемы с лечением, ведь говорит, что сначала ее не хотели осматривать ни в Кагарлыке, ни в Обухове. Медики якобы боялись проблем с полицией.

До сих пор женщина боится за свою жизнь. Хотя сейчас, при содействии нового адвоката Елены Сотник, ей дома повесили тревожную кнопку, которая вызывает милицию.

Как я чувствую себя? Страшно, мы все здесь напуганы. Я думаю, что выйдет этот Николай или Сергей, приедет и убьет – меня или мою семью. Он говорил, выйду – тебя и твою семью уничтожу,

– сказала Неля.

Читайте также Месяц после изнасилования в Кагарлыке: активисты и адвокаты бьют тревогу

Изнасилование в Кагарлыке: коротко