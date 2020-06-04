Скандально известное избиение и изнасилование в участке Кагарлыка под Киевом было не единственным. После громкой огласки инцидента в полицию обратились другие люди, пострадавшие от действий тех же полицейских.

Подробности о новых пострадавших

О том, что следствие получило информацию о других случаях издевательств, сообщает ТСН.

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По данным журналистов, после резонанса событий в Кагарлицком отделении полиции в Государственное бюро расследований обратились еще трое пострадавших. Известно, что их также, вероятно, допрашивали полицейские-палачи Сергей Сулима и Николай Кузив.

По словам исполняющего обязанности председателя директора ГБР Александра Соколова, сейчас назначены соответствующие экспертизы. Однако детали свидетельств новых фигурантов этого дела не разглашаются до завершения досудебного расследования.

"Давайте мы завершим досудебное расследование. В стороны защиты будет возможность ознакомиться с материалами. И уже во время заседаний будут освещены факты", – отметил Соколов.

Добавим, что новые свидетельства и собранные доказательства Госбюро расследований приобщит к делу.

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