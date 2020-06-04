Скандально відоме побиття та зґвалтування у відділку Кагарлика під Києвом було не єдиним. Після гучного розголосу інциденту до правоохоронців звернулися інші люди, що постраждали від дій тих самих поліцейських.

Подробиці про нових потерпілих

Про те, що слідство отримало інформацію про інші випадки знущань, повідомляє ТСН.

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За даними журналістів, після резонансу подій у Кагарлицькому відділку поліції до Державного бюро розслідувань звернулися ще троє потерпілих. Відомо, що їх також, імовірно, допитували поліцейські-кати Сергій Сулима та Микола Кузів.

За словами виконувача обов’язків голови директора ДБР Олександра Соколова, наразі призначено відповідні експертизи. Однак, деталі свідчень нових фігурантів цієї справи не розголошують до завершення досудового розслідування.

"Давайте ми завершимо досудове розслідування. У сторони захисту буде можливість ознайомитися з матеріалами. І вже під час засідань буде висвітлено факти", – зауважив Соколов.

Додамо, що нові свідчення та зібрані докази Держбюро розслідувань долучить до справи.

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