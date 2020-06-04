Зґвалтування в Кагарлику : з’явилися нові потерпілі від дій тих самих поліцейських
Скандально відоме побиття та зґвалтування у відділку Кагарлика під Києвом було не єдиним. Після гучного розголосу інциденту до правоохоронців звернулися інші люди, що постраждали від дій тих самих поліцейських.
Подробиці про нових потерпілих
Про те, що слідство отримало інформацію про інші випадки знущань, повідомляє ТСН.
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За даними журналістів, після резонансу подій у Кагарлицькому відділку поліції до Державного бюро розслідувань звернулися ще троє потерпілих. Відомо, що їх також, імовірно, допитували поліцейські-кати Сергій Сулима та Микола Кузів.
За словами виконувача обов’язків голови директора ДБР Олександра Соколова, наразі призначено відповідні експертизи. Однак, деталі свідчень нових фігурантів цієї справи не розголошують до завершення досудового розслідування.
"Давайте ми завершимо досудове розслідування. У сторони захисту буде можливість ознайомитися з матеріалами. І вже під час засідань буде висвітлено факти", – зауважив Соколов.
Додамо, що нові свідчення та зібрані докази Держбюро розслідувань долучить до справи.
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Зґвалтування в Кагарлику: основне
- 25 травня стало відомо, що 2 правоохоронців побили та зґвалтували 26-річну жінку у поліцейському відділку в Кагарлику.
- Її викликали на допит в поліцію як свідка, однак згодом почали бити, катувати і ґвалтували.
- Водночас у відділку поліції був ще один чоловік, якого правоохоронці також побили. Йому на голову одягали протигаз і били кийками. Як наслідок – у чоловіка зламані ребра та ніс.
- Поліцейських затримали вранці 25 травня – це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили з правоохоронних органів.
- 26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Підозрювані своєї провини не визнають.
- Через цей гучний інцидент у Раді почали збирати голоси за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.