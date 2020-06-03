Жертва зґвалтування у Кагарлику вперше розповіла подробиці того страшного дня. 26-річна жінка каже, що спочатку поліцейські намагалися вибити з неї зізнання про крадіжку, а потім кілька годин жорстоко били і зґвалтували.

Розповідь постраждалої про катування у поліції

Жертва зґвалтування в Кагарлику розповіла, що спочатку правооохоронці намагалися вибити з неї зізнання в крадіжці товарів в одному з сільського магазинів. 26-річна Неля сказала в ефірі телеканалу Україна додала, що під час допиту її били і катували, використовуючи противогаз.

Важливо Якщо я розповім, нас усіх уб'ють: страшні деталі злочину в Кагарлику

У цей час у відділку поліції були й інші правоохоронці, однак ніхто з них не зупинив колег, які знущалися над постраждалою.

Почав мене душити. Одягав мені противогаз і так затискав його внизу. Потім стілець мені дав, говорить: "Сідай на стілець". Розбив мені ніс, кров почала капати. Повів мене потім в туалет, каже: "Давай, змивай". Там не було води, то я так, рукавом витерла. У туалеті ще бив мене – ногами, кулаками, за волосся, усюди...

– розповіла жінка.

Після побоїв Нелю прикували наручниками до батареї в коридорі та погрожували їй пістолетом простелити коліно. За словами жінки, після цього поліцейські пішли вживати спиртне і навіть змушувати її пити коньяк. Згодом чоловіки почали приставати до неї і зґвалтували.

"У кабінеті Коля сів за комп'ютер, а Сергій встав і каже: "Давай, роздягайся!". Роздягнувся, сів там на диван білий великий і казав: "Ти все будеш робити, що я сказав. А якщо не будеш робити, то будеш отримувати". Зняв свої штани й труси і ґвалтував", – розповіла потерпіла.

Жінка зауважила, що знущання над нею тривали близько 3 – 4 годин. Після того, як вона перебувала практично в несвідомому стані, над нею припинили знущатися.

До теми На підозрюваних у зґвалтуванні поліцейських з Кагарлика неодноразово скаржилися через насилля

Також вона розповіла, що за кілька тижнів до зґвалтування поліцейський Микола натякав їй на секс.

"Цей же Коля, начальник карного розшуку, на мене так дивився... Казав: "Завжди, як я подзвоню, ти мені повинна дати! Спробуй тільки не дати! Спробуй тільки кому скажи – так ти знаєш, що я зроблю з тобою?", – підсумувала жінка.

Що відомо про інцидент у Кагарлику