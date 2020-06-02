На поліцейських з Кагарлика Миколу Кузіва та Сергія Сулиму, яких підозрюють у зґвалтуванні, неодноразово скаржилися до цього. Однак вони і надалі продовжували працювати у поліції.

Інформацію про скарги на поліцейських озвучив адвокат Масі Найєм на своїй сторінці в фейсбук.

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"Більше десяти заяв від різних людей було написано на підозрюваних. В заявах йшла мова про насилля", – заявив Масі Найєм.

В тому, чому на ці скарги не було дано адекватної відповіді, він звинувачує Департамент внутрішньої безпеки

"Але цей департамент фактично не працює. Оскільки залишилась кланова звичка: свої прикривають своїх.Тому підозрюваних точно має бути більше. В тому числі з особового складу Департаменту внутрішньої безпеки", – переконаний Масі Найєм.

А що говорять у поліції

Варто відзначити, що інформацію про порушення зі сторони поліцейських свого часу підтвердив і начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Як тільки стало відомо про злочин, він написав, що один з підозрюваних був в цей день звільнений "за порушення службової дисципліни, яке скоїв напередодні".

"Другий був вже "на виході", мав дисциплінарне стягнення – неповна посадова відповідність", – написав Нєбитов.

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