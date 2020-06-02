На підозрюваних у зґвалтуванні поліцейських з Кагарлика неодноразово скаржилися через насилля
На поліцейських з Кагарлика Миколу Кузіва та Сергія Сулиму, яких підозрюють у зґвалтуванні, неодноразово скаржилися до цього. Однак вони і надалі продовжували працювати у поліції.
Інформацію про скарги на поліцейських озвучив адвокат Масі Найєм на своїй сторінці в фейсбук.
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"Більше десяти заяв від різних людей було написано на підозрюваних. В заявах йшла мова про насилля", – заявив Масі Найєм.
В тому, чому на ці скарги не було дано адекватної відповіді, він звинувачує Департамент внутрішньої безпеки
"Але цей департамент фактично не працює. Оскільки залишилась кланова звичка: свої прикривають своїх.Тому підозрюваних точно має бути більше. В тому числі з особового складу Департаменту внутрішньої безпеки", – переконаний Масі Найєм.
А що говорять у поліції
Варто відзначити, що інформацію про порушення зі сторони поліцейських свого часу підтвердив і начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Як тільки стало відомо про злочин, він написав, що один з підозрюваних був в цей день звільнений "за порушення службової дисципліни, яке скоїв напередодні".
"Другий був вже "на виході", мав дисциплінарне стягнення – неповна посадова відповідність", – написав Нєбитов.
Зґвалтування поліцейськими в Кагарлику: коротко
- 25 травня стало відомо, що двоє поліцейських зґвалтували жінку у відділені поліції в Кагарлику. Туди її запросили як свідка ввечері 23 травня. 24 травня жінка звернулася до медиків.
- Згодом стало відомо, що у відділку поліції перебував ще один чоловік, якому поліцейські погрожували зґвалтуванням. Його побили – зламали ніс та ребра.
- Поліцейських затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима.
- Все відділення поліції вивели поза штат та відправили на переатестацію. Хоча вони й далі виконували свої обов'язки.
- В Раді збирають голоси за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова через цю ситуацію.