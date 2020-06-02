На подозреваемых в изнасиловании полицейских из Кагарлыка неоднократно жаловались из-за насилия
На полицейских из Кагарлыка Николая Кузива и Сергея Сулиму, которых подозревают в изнасиловании, неоднократно жаловались до этого. Однако они и дальше продолжали работать в полиции.
Информацию о жалобах на полицейских озвучил адвокат Маси Найем на своей странице в фейсбук.
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"Более десяти заявлений от разных людей было написано на подозреваемых. В заявлениях говорилось о насилии", – заявил Маси Найем.
В том, почему на эти жалобы не было дано адекватного ответа, он обвиняет Департамент внутренней безопасности
"Но этот департамент фактически не работает. Поскольку осталась клановая привычка: свои прикрывают своих. Потому подозреваемых точно должно быть больше. В том числе по личному составу Департамента внутренней безопасности", – убежден Маси Найем.
А что говорят в полиции
Стоит отметить, что информацию о нарушениях со стороны полицейских в свое время подтвердил и начальник полиции Киевщины Андрей Небытов. Как только стало известно о преступлении, он написал, что один из подозреваемых был в этот день уволен "за нарушение служебной дисциплины, которое совершил накануне".
"Второй был уже "на выходе", имел дисциплинарное взыскание – неполное должностное соответствие", – написал Небытов.
Изнасилование полицейскими в Кагарлыке: коротко
- 25 мая стало известно, что двое полицейских изнасиловали женщину в отделении полиции в Кагарлыке. Туда ее пригласили в качестве свидетеля вечером 23 мая. 24 мая женщина обратилась к медикам.
- Впоследствии стало известно, что в отделении полиции находился еще один человек, которому полицейские угрожали изнасилованием. Его избили – сломали нос и ребра.
- Полицейских задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.
- Все отделения полиции вывели за штат и отправили на переаттестацию. Хотя они и дальше выполняли свои обязанности.
- В Раде собирают голоса за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за этой ситуации.