На полицейских из Кагарлыка Николая Кузива и Сергея Сулиму, которых подозревают в изнасиловании, неоднократно жаловались до этого. Однако они и дальше продолжали работать в полиции.

Информацию о жалобах на полицейских озвучил адвокат Маси Найем на своей странице в фейсбук.

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"Более десяти заявлений от разных людей было написано на подозреваемых. В заявлениях говорилось о насилии", – заявил Маси Найем.

В том, почему на эти жалобы не было дано адекватного ответа, он обвиняет Департамент внутренней безопасности

"Но этот департамент фактически не работает. Поскольку осталась клановая привычка: свои прикрывают своих. Потому подозреваемых точно должно быть больше. В том числе по личному составу Департамента внутренней безопасности", – убежден Маси Найем.

А что говорят в полиции

Стоит отметить, что информацию о нарушениях со стороны полицейских в свое время подтвердил и начальник полиции Киевщины Андрей Небытов. Как только стало известно о преступлении, он написал, что один из подозреваемых был в этот день уволен "за нарушение служебной дисциплины, которое совершил накануне".

"Второй был уже "на выходе", имел дисциплинарное взыскание – неполное должностное соответствие", – написал Небытов.