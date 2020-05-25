Изнасилование в Кагарлыке: полиция привлекает как борцов с преступностью, так и садистов

На самом деле, насилие со стороны сотрудников полиции случается значительно чаще, чем вы видите это в заголовках СМИ.

У місті Кагарлик Київської області розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки. Новина, яка сьогодні обійшла всі ЗМІ.

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Проблема не нова

Буквально сьогодні я розмовляла з чоловіком, якого вже пів року підозрюють у вбивстві сусідки. Він розказав про насильство під час допитів. Але людина не зламалась, вину не визнала і від безвиході звернулась на телебачення. Журналісти провели розслідування, допомогли пройти йому поліграф, організували "очну ставку" з потерпілими та свідками – і самі потерпілі зняли всі свої підозри та звинувачення, переконавшись у їх безпідставності. Але поліція вже пів року не може це з'ясувати.

І таких історій я можу розказати багато.