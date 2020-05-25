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ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
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ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
БЛОГ Анна Маляр
Юрист-криминолог, председатель Центра правовых и криминологических исследований

Изнасилование в Кагарлыке: полиция привлекает как борцов с преступностью, так и садистов

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Изнасилование в Кагарлыке подняло важную и распространенную проблему
Изнасилование в Кагарлыке подняло важную и распространенную проблему / npu

На самом деле, насилие со стороны сотрудников полиции случается значительно чаще, чем вы видите это в заголовках СМИ.

У місті Кагарлик Київської області розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки. Новина, яка сьогодні обійшла всі ЗМІ.

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Проблема не нова

Буквально сьогодні я розмовляла з чоловіком, якого вже пів року підозрюють у вбивстві сусідки. Він розказав про насильство під час допитів. Але людина не зламалась, вину не визнала і від безвиході звернулась на телебачення. Журналісти провели розслідування, допомогли пройти йому поліграф, організували "очну ставку" з потерпілими та свідками – і самі потерпілі зняли всі свої підозри та звинувачення, переконавшись у їх безпідставності. Але поліція вже пів року не може це з'ясувати.

І таких історій я можу розказати багато.

Так ось. Проблема насильства в правоохоронних органах не нова і не унікальна, вона є скрізь через специфіку діяльності. Чому? Тому що робота в поліції приваблює як щирих борців зі злочинністю, так і садистів, які хочуть легально задовольняти свої збочення. Тому, в поліції працюють люди різні – і справжні поліцейські за покликанням, і перевертні.

Як з цим впорались у розвинених країнах?

Там під час прийому на роботу в поліцію людину просто перевіряють на садизм, жорстокість, агресивність. Перевіряють скрізь за різними методиками, але вони спрямовані саме на відсіювання садистів.

До речі: Зґвалтування поліцейськими в Кагарлику: в місто прибуло нове керівництво поліції

От скажімо, є в мене знайомий поліцейський з Великої Британії, він розповідає, що його перевіряли на любов до тварин та дітей.

Власне, немає нічого складного у тому, аби і в нас, серед усіх бажаючих працювати в поліції, відбирали лише тих, хто готовий боротись зі злочинністю законними методами.

Автор: Анна Маляр
Теги: Полиция Публикации Новости Украины Новости политики Криминал Изнасилование в Кагарлике
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