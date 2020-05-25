Згвалтування поліцейськими в Кагарлику: в місто прибуло нове керівництво поліції

Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції був відсторонений після зґвалтування жінки двома поліцейськими. Через це у Кагарлик відправили представників обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.

Обов’язки начальника Кагарлицького відділу поліції буде виконувати Дмитро Литвин, повідомили в МВС. Він є радником начальника Головного управління Нацполіції. Більше на тему Били і стріляли над головою: з'явилися деталі зґвалтування жінки поліцейськими Окрім нього, до Кагарлика відправили співробітників управління карного розшуку, слідчого управління та управління превентивної діяльності. Саме вони здійснюватимуть керівництво місцевим відділом. Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведено поза штат для подальшої атестації кожного працівника. Зґвалтування поліцейськими в Кагарлику: що відомо Вранці 25 травня стало відомо, що співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київщина) за підозрою у зґвалтуванні. Затримали їх після того, як 24 травня до лікарні звернулася жінка. Вона заявила про побиття та зґвалтування. Виявилося, що 23 травня її викликали в поліції на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували. Окрім того, вони побили чоловіка, який теж був у відділені. Йому на голову одягали протигаз, завдавали ударів, зламавши ребра та ніс. Двох поліцейських одразу затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, відсторонили.