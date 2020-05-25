Изнасилование полицейскими в Кагарлыке: в город прибыло новое руководство полиции

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции был отстранен после изнасилования женщины двумя полицейскими. Из-за этого в Кагарлык отправили представителей областного управления полиции, которые будут осуществлять руководство местным отделом.

Обязанности начальника Кагарлыкского отдела полиции будет исполнять Дмитрий Литвин, сообщили в МВД. Он является советником начальника Главного управления Нацполиции. Больше на тему Били и стреляли над головой: появились детали изнасилования женщины полицейскими Кроме него в Кагарлык отправили сотрудников управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности. Именно они будут осуществлять руководство местным отделом. Весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции выведен вне штата для дальнейшей аттестации каждого работника. Изнасилование полицейскими в Кагарлыке: что известно Утром 25 мая стало известно, что сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции (Киевщина) по подозрению в изнасиловании.



Задержали их после того, как 24 мая в больницу обратилась женщина. Она заявила об избиении и изнасиловании. Оказалось, что 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там правоохранители приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а после этого изнасиловали.



Кроме того, они избили мужчину, который тоже был в отделении. Ему на голову надевали противогаз, наносили удары, сломав ребра и нос.



Двух полицейских сразу задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили.



Все отделение Кагарлыкской полиции, где они работали, отстранили.