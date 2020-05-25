Изнасилование полицейскими в Кагарлыке: в город прибыло новое руководство полиции
Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции был отстранен после изнасилования женщины двумя полицейскими. Из-за этого в Кагарлык отправили представителей областного управления полиции, которые будут осуществлять руководство местным отделом.
Обязанности начальника Кагарлыкского отдела полиции будет исполнять Дмитрий Литвин, сообщили в МВД. Он является советником начальника Главного управления Нацполиции.
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Кроме него в Кагарлык отправили сотрудников управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности. Именно они будут осуществлять руководство местным отделом.
Весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции выведен вне штата для дальнейшей аттестации каждого работника.
Изнасилование полицейскими в Кагарлыке: что известно
- Утром 25 мая стало известно, что сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции (Киевщина) по подозрению в изнасиловании.
- Задержали их после того, как 24 мая в больницу обратилась женщина. Она заявила об избиении и изнасиловании. Оказалось, что 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там правоохранители приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а после этого изнасиловали.
- Кроме того, они избили мужчину, который тоже был в отделении. Ему на голову надевали противогаз, наносили удары, сломав ребра и нос.
- Двух полицейских сразу задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили.
- Все отделение Кагарлыкской полиции, где они работали, отстранили.