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Изнасилование полицейскими в Кагарлыке: в город прибыло новое руководство полиции

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Відділеня поліції в Кагарлику
Відділеня поліції в Кагарлику / Нацполіція

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции был отстранен после изнасилования женщины двумя полицейскими. Из-за этого в Кагарлык отправили представителей областного управления полиции, которые будут осуществлять руководство местным отделом.

Обязанности начальника Кагарлыкского отдела полиции будет исполнять Дмитрий Литвин, сообщили в МВД. Он является советником начальника Главного управления Нацполиции.

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Кроме него в Кагарлык отправили сотрудников управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности. Именно они будут осуществлять руководство местным отделом.

Весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции выведен вне штата для дальнейшей аттестации каждого работника.

Изнасилование полицейскими в Кагарлыке: что известно

  • Утром 25 мая стало известно, что сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции (Киевщина) по подозрению в изнасиловании.
     
  • Задержали их после того, как 24 мая в больницу обратилась женщина. Она заявила об избиении и изнасиловании. Оказалось, что 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там правоохранители приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а после этого изнасиловали.
     
  • Кроме того, они избили мужчину, который тоже был в отделении. Ему на голову надевали противогаз, наносили удары, сломав ребра и нос.
     
  • Двух полицейских сразу задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили.
     
  • Все отделение Кагарлыкской полиции, где они работали, отстранили.

 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Полиция Министерство внутренних дел Изнасилование в Кагарлике Новости Украины
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