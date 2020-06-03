Жертва изнасилования в Кагарлыке впервые рассказала подробности того страшного дня. 26-летняя женщина говорит, что сначала полицейские пытались выбить из нее признание о краже, а потом несколько часов жестоко избивали и изнасиловали.

Рассказ пострадавшей о пытках в полиции

Жертва изнасилования в Кагарлыке рассказала, что сначала правоохранители пытались выбить из нее признание в краже товаров в одном из сельских магазинов. 26-летняя Неля в эфире телеканала "Украина" добавила, что во время допроса ее били и пытали, используя противогаз.

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В это время в отделении полиции были и другие правоохранители, однако никто из них не остановил коллег, которые издевались над пострадавшей.

Начал меня душить. Надевал мне противогаз и так зажимал его внизу. Потом стул мне дал, говорит: "Садись на стул". Разбил мне нос, кровь начала капать. Повел меня потом в туалет, говорит: "Давай, смывай". Там не было воды, то я так, рукавом вытерла. В туалете еще бил меня ногами, кулаками, за волосы, всюду...

– рассказала женщина.

После побоев Нелю приковали наручниками к батарее в коридоре и угрожали ей пистолетом прострелить колено. По словам женщины, после этого полицейские пошли употреблять спиртное и даже заставляли ее пить коньяк. Впоследствии мужчины начали приставать к ней и изнасиловали.

"В кабинете Коля сел за компьютер, а Сергей встал и говорит: "Давай, раздевайся!". Разделся, сел там на диван белый большой и говорил: "Ты все будешь делать, что я сказал. А если не будешь делать, то будешь получать". Снял свои брюки и трусы и насиловал", – рассказала потерпевшая.

Женщина отметила, что издевательства над ней продолжались около 3–4 часов. После того, как она находилась практически в бессознательном состоянии, над ней прекратили издеваться.

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Также она рассказала, что за несколько недель до изнасилования полицейский Николай намекал ей на секс.

"Это же Коля, начальник уголовного розыска, на меня так смотрел... Говорил: "Всегда, как я позвоню, ты мне должна дать! Попробуй только не дать! Попробуй кому скажи – так ты знаешь, что я сделаю с тобой?" – подытожила женщина.

Что известно об инциденте в Кагарлыке