Разбили нос, душили, угрожали и насиловали, – жертва пыток в Кагарлыке
Жертва изнасилования в Кагарлыке впервые рассказала подробности того страшного дня. 26-летняя женщина говорит, что сначала полицейские пытались выбить из нее признание о краже, а потом несколько часов жестоко избивали и изнасиловали.
Рассказ пострадавшей о пытках в полиции
Жертва изнасилования в Кагарлыке рассказала, что сначала правоохранители пытались выбить из нее признание в краже товаров в одном из сельских магазинов. 26-летняя Неля в эфире телеканала "Украина" добавила, что во время допроса ее били и пытали, используя противогаз.
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В это время в отделении полиции были и другие правоохранители, однако никто из них не остановил коллег, которые издевались над пострадавшей.
Начал меня душить. Надевал мне противогаз и так зажимал его внизу. Потом стул мне дал, говорит: "Садись на стул". Разбил мне нос, кровь начала капать. Повел меня потом в туалет, говорит: "Давай, смывай". Там не было воды, то я так, рукавом вытерла. В туалете еще бил меня ногами, кулаками, за волосы, всюду...
– рассказала женщина.
После побоев Нелю приковали наручниками к батарее в коридоре и угрожали ей пистолетом прострелить колено. По словам женщины, после этого полицейские пошли употреблять спиртное и даже заставляли ее пить коньяк. Впоследствии мужчины начали приставать к ней и изнасиловали.
"В кабинете Коля сел за компьютер, а Сергей встал и говорит: "Давай, раздевайся!". Разделся, сел там на диван белый большой и говорил: "Ты все будешь делать, что я сказал. А если не будешь делать, то будешь получать". Снял свои брюки и трусы и насиловал", – рассказала потерпевшая.
Женщина отметила, что издевательства над ней продолжались около 3–4 часов. После того, как она находилась практически в бессознательном состоянии, над ней прекратили издеваться.
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Также она рассказала, что за несколько недель до изнасилования полицейский Николай намекал ей на секс.
"Это же Коля, начальник уголовного розыска, на меня так смотрел... Говорил: "Всегда, как я позвоню, ты мне должна дать! Попробуй только не дать! Попробуй кому скажи – так ты знаешь, что я сделаю с тобой?" – подытожила женщина.
Что известно об инциденте в Кагарлыке
- 25 мая стало известно, что 2 правоохранителей избили и изнасиловали 26-летнюю женщину в полицейском участке в Кагарлыке.
- Ее вызвали на допрос в полицию как свидетеля, однако впоследствии начали бить, угрожать, пытать и насиловали.
- В это же время в отделении полиции был еще один мужчина, которого правоохранители также избили. Ему на голову надевали противогаз и били дубинками. Как следствие – у мужчины сломаны ребра и нос.
- Полицейских задержали утром 25 мая – это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили из правоохранительных органов.
- Кроме того, уже расформировали все отделение Кагарлыкской полиции, а его сотрудников отправят на переаттестацию.
- 26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемые своей вины не признают.
- Из-за этого громкого инцидента в Раде начали собирать голоса за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.