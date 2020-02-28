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      Я идеально подхожу на этот пост, – экс-нардеп Гаврилюк о работе в такси

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      Бывший народный депутат Михаил Гаврилюк подтвердил, что сейчас работает таксистом в Киеве. Он добавил, что идеально подходит для такой работы, ведь хорошо ориентируется в столице, аккуратно водит автомобиль и разбирается в политике.

      Гаврилюк на своей странице в фейсбук отметил, что он не чурается никакой работы. Однако такси, конечно, не является работой его мечты.

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      Я решил некоторое время потаксовать. Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить и разбираться в политике, поэтому я идеально подхожу на этот пост. Это, конечно, не работа моей мечты, но сидеть без дела я не люблю, и никакой работы не чураюсь,
      – отметил Гаврилюк.

      Бывший нардеп добавил, что не понимает ажиотажа в СМИ вокруг этой темы.

      "Заказывайте такси, и если нам суждено встретиться, мы встретимся и поговорим", – подытожил он.

       

      Что известно о работе Гаврилюка таксистом?
      Накануне одна из пассажирок службы такси Bolt рассказала, что ее водителем был Михаил Гаврилюк. Сначала женщина не поверила, что таксистом является бывший народный депутат. Однако впоследствии она нашла профиль Гаврилюка в приложении службы.

      Сам Гаврилюк подтвердил, что действительно работает водителем. Он отметил, что живет как все, вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому.

      Кто такой Михаил Гаврилюк? Во время Майдана его раздели и пытали "беркутовцы", а эти кадры обошли весь мир. После этого казак Гаврилюк стал известным.

      Гаврилюк не потерял шанс и в 2015 году пошел в политику. Он баллотировался по мажоритарке как кандидат от "Народного фронта" не в родных краях в черновицкой области, а на 95-м округе на Киевщине – это Ирпень и Киево-Святошинский район. Тогда Гаврилюк победил и стал народным депутатом VIII созыва.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Гаврилюк Михаил Витальевич Новости Киева Транспорт
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