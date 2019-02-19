Я не согласен с Путиным, – Гордон объяснил, почему украинцы и россияне – два разных народа

Русские, украинцы и белорусы – не являются одним народом, как об этом часто заявляет президент РФ Владимир Путин. Они совершенно разные, хотя и обречены на дружбу. Однако, следует помнить, что Кремль совершил преступление перед тремя народами, когда вмешался во внутренние дела Украины и начал войну на Донбассе.

Россия начала войну против Украины в очень тяжелое для последней время. Действительно братская страна никогда бы так не поступила, сказал украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью своему российскому коллеге Юрию Дудю.

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"Я не согласен с Путиным, который говорит, что это один народ. Эта тоска по Советскому Союзу ведет его туда. Это два разных народа. А белорусы – третий народ. И они совершенно разные. И украинцы, и россияне, и белорусы – они обречены на дружбу. Просто российское руководство совершило преступление перед украинским народом, и перед своим народом тоже", – отметил Гордон.

Журналист убежден, что россияне будут с каждым днем ​​все больше страдать из-за того, что Москва вмешалась в украинские внутренние дела.

Россия развязала войну в Украине в самый тяжелый момент. Брат с братом так не поступит. У нас был тяжелый момент, мы разбирались в себе, это наше внутреннее дело. Здесь появилась Россия, забрала Крым, развязала войну на Донбассе, которая продолжается по сей день. и в результате которой более 10 тысяч человек были убиты,

– добавил он.

Острая реакция украинцев, которые не считают россиян братским народом, понятна. Ведь тысячи военных и добровольцев погибли в Донбассе от рук русских оккупантов, а их матери и жены остались без сыновей и мужей.

По мнению журналиста, россияне и украинцы снова станут братьями тогда, когда жители России покаятся и попросят прощения у Украины.

"Россия совершила преступление, и это тяжкий грех, который она взяла на себя, когда ворвалась на территорию Украины. Если РФ отдаст Донбасс и Крым, публично извинится перед Украиной за смерти, горе и развал экономики, которые она вызвала, покается и уйдет с украинских территорий – тогда будет мир, дружба и все остальное", – подчеркнул Гордон.

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Он также прокомментировал появление "зеленых человечков" в начале незаконной аннексии Крыма и назвал главные причины, почему Украина, в частности украинцы, жившие на территории полуострова, сдали его России без боя.

Первая причина – это тотальное предательство со стороны размещенных в Крыму войск МВД и СБУ, которые состояли в основном из крымчан. Вторая – это преступная несопротивляемость украинской власти. Потому что власти как таковой не было, был переходный период в Украине. И те люди, которые отвечали за власть, они не сопротивлялись.

По словам Гордона, тогдашний председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев рассказал ему, что руководство РФ ставило задачу "зеленым человечкам" за сутки захватить парламент и органы власти. Но если не получится – возвращаться назад. Однако, в то время действующая украинская власть не приняла никаких мер, чтобы отразить военную агрессию России.

"Украинская власть должна были прислать в Крым войска и захватить или уничтожить военных без опознавательных знаков. Но им помешали три причины: слабость, страх и связь с РФ", – подытожил он.

Как Россия аннексировала Крым?​

В начале марта 2014 года Россия перебросила на остров свои войска без опознавательных знаков. Они оккупировали полуостров и способствовали созданию вооруженного формирования из российских "казаков", которые называли себя "самооборона Крыма".



16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся псевдореферендум, на котором крымчане якобы голосовали за присоединение к РФ. По его сфальсифицированным результатам Кремль включил Крым в свой состав. Украина, Европейский Союз, США не признают это голосование и считают, что Россия незаконно аннексировала полуостров. Ведущие мировые страны ввели мощные санкции против Москвы из-за ее агрессии и обещают сохранить их, пока полуостров не вернется в состав Украины.