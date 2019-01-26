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      "Я ответственен за то, что происходит в моей стране": как голосуют украинцы за рубежом

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      Более 500 тысяч избирателей из украинской диаспоры внесены в консульский список и имеют право принять участие в украинских выборах 2019 года. К сожалению, опыт предыдущих выборов показал, что фактически голосует только десятая часть украинцев за рубежом.

      Как стать на учет за границей и получить право голоса

      Несмотря на все, украинцы за рубежом призывают соотечественников не пренебрегать правом голоса – хотя и есть трудности с регистрацией и иногда проблемы с проездом к избирательным участкам.

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      Александр Шевченко учится в Лондонском университете и на период выборов не успеет приехать домой. Поэтому впервые будет голосовать за рубежом, а для этого должен пройти сложную процедуру – подать заявление о постановке его на консульский учет в консульский отдел украинского посольства в Королевстве.

      Британія
      Александр Шевченко вынужден голосовать в Британии, а потому должен выполнить ряд условий

      "Нужны фотография, копия загранпаспорта и, собственно, документы, подтверждающие причину постоянного проживания в Великобритании. В моем случае – вид на жительство в связи с обучением", – пояснил Александр. Только при выполнении всех условий он и другие украинцы в подобной ситуации смогут проголосовать в Лондоне 31 марта на украинских президентских выборах.

      Я хочу нести ответственность за то, что происходит в моей стране,
      – отметил Александр Шевченко.

      Всего в Великобритании на консульском учете находится около двух тысяч украинцев, но, к сожалению, приходят на избирательные участки только от 10 до 15%.

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      Что затрудняет диаспоре реализацию своего права голоса

      Расстояние и незначительное количество участков. Официально существует 102 избирательных участка для украинцев во всем мире. Александр Стельмах, руководитель службы распорядителя Государственного реестра избирателей, рассказал, что государство может создать избирательные участки только там, где есть представительства и консульские учреждения. Поэтому часто бывает так, что избирателю необходимо преодолеть расстояние в 200-300 километров, чтобы прибыть на участок.

      Отсутствие информации о том, где и как голосовать. Всех избирателей пытаются информировать максимально своевременно и полно, насколько это только возможно. В частности, в украинском консульстве в Стамбуле наибольший акцент в подготовке сделали именно на сообщениях для избирателей. Александр Аман, генеральный консул Украины в Стамбуле, рассказал, что используют для этого социальные сети, личные встречи и сайт консульства. Также он заверил, что в Турции для работы избирательной комиссии уже фактически все готово.

      Ликвидация части избирательных участков. В частности, не обустроят избирательные участки 2019 года в России – ЦИК ликвидировала там пять участков, чтобы гарантировать честное проведение волеизъявления и безопасность гражданам Украины на территории страны-агрессора. Страны, в которой, к слову, живет немало украинцев. Впрочем, Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, заверил, что украинцы из РФ все же смогут проголосовать на участках Грузии, Казахстана и Финляндии.

      Клімкін
      Глава МИД Климкин заверил, что у избирателей не будет проблем из-за закрытия участков в РФ

      Как влияют голоса диаспоры на результаты выборов в целом

      На предыдущих выборах голоса украинцев из-за границы почти не меняли картины финальных результатов. Но сознательные диаспоры делают все, чтобы это изменить, и знают, каким образом. "Единственный способ изменить правила игры – это изменить политиков. А единственный способ изменить политиков – это выборы", – сказал студент из США и основатель учебной платформы Prometheus Иван Примаченко.

      Сколько избирателей зарегистрировано в Украине и за границей?​По состоянию на 31 декабря 2018 года в Государственном реестре избирателей зарегистрировано 35 миллионов 602 тысячи 855 человек. Общее количество избирателей заграничного избирательного округа, в том числе с отметкой о выбытии, составило 523 тысячи 587 человек. Тех, кто имеет отметку о выбытии, в реестре значится 116 тысяч 756 избирателей.

      Стоит только вспомнить выборы 2014 года – тогда молодежь диаспоры в Варшаве постаралась и установила рекорд: на избиратели участки пришло более пяти тысяч человек.


      Дмитрий Фурчак живет в Польше, но вовсе не равнодушен к Украине

      Это подтвердил очевидец и участник тех событий Дмитрий Фурчак – украинец, живущий в Варшаве. Несмотря на то, что Дмитрий живет и работает за границей – он совсем не равнодушен к тому, что происходит дома, и таких как он – тысячи.

      Автор: Елена Кук
      Теги: Павел Климкин Новости Турции Великобритания Выборы Президента 2019 Новости Польши Новости России Новости Украины
      Источник: 24 канал
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