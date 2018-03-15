Яков Смолий – банкир со стажем и долларовый миллионер: ТОП-факты о новом председателе НБУ

Яков Смолий возглавил Нацбанк Украины, и Валерия Гонтарева наконец пошла в заслуженную отставку. Президент Петр Порошенко 18 января внес на рассмотрение парламента постановление о назначении Якова Смолия главой НБУ, а 15 марта Рада приняла решение.

Яков Смолий – украинский банкир со стажем, кандидат экономических наук и миллионер. Исполнял обязанности председателя НБУ, с тех пор как Гонтарева пошла в бессрочный отпуск. Сайт "24" собрал основные факты из жизни нового главы НБУ.

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Родом из Тернопольской области

Родился 1 февраля 1961 в селе Вербовец, что в Тернопольской области.

Образование и начало карьеры

В 1983 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "Прикладная математика". Получил квалификацию математика. Во время учебы работал лаборантом научно-исследовательского сектора Львовского университета.

Яков Смолий имеет научную степень кандидата экономических наук. Владеет английским языком.

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После получения высшего образования вернулся на родину – в Тернопольский финансово-экономический институт (сегодня национальный университет). До 1987 года работал там на должности инженера-программиста, математика, младшего научного сотрудника.

С 1987 года по 1991 был инженером-программистом, начальником бюро радиозавода "Орион".

Начало работы в банковской сфере

В банковской системе Украины Яков Смолий работает со времен ее формирования – более 25 лет.



Яков Смолий в банковской системе – с 1991 года

В 1991 году Смолий идет в Тернопольское областное управление Национального банка Украины, где работает ведущим инженером, начальником компьютерного отдела и заместителем начальника управления.

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В 1994 году он переходит на работу в Акционерный почтово-пенсионный банк "Аваль". Сначала работал там начальником управления автоматизации, а за два года стал заместителем председателя банка. Почти сразу – 30 ноября 1994 года – он стал одним из акционеров финучреждения. В 2005 году банк выкупила австрийская Raiffeisen Group. Смолий также продал свои акции и покинул банк. На конец 2004 года Смолий владел 1,25% акций банка, и эта доля сделала его долларовым миллионером. По самым скромным оценкам экспертов, Смолий мог получить от продажи этих акций около 13,7 млн долларов.

В 2006 году Смолий стал директором по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп". Холдинг охватывал совместный бизнес (банковский, страховой, биржевой и молочный) бывших партнеров из банка "Аваль". Там Смолий проработал до 2014 года. В этот период банкир занимался также молочным бизнесом, оптовой торговлей, арендой. Был членом наблюдательных советов страховых компаний.

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Работа в НБУ

25 апреля 2014 Смолий был назначен заместителем главы Нацбанка. В его компетенцию входило: разработка и реализация стратегии и политики НБУ по развитию информационной инфраструктуры, определения политики в области регулирования деятельности платежных систем и безналичных расчетов, а также осуществление надзора за платежными системами и системами расчетов.

Он курировал 7 департаментов, включая Банкнотно-монетный двор, фабрику банкнотной бумаги, Центральное хранилище НБУ и казначейство Украины.

Будучи заместителем Гонтаревой, Смолий запомнился как человек, который полностью поддерживает политику главы НБУ. Валерия Гонтарева доверяла ему и прислушивалась к его советам.

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Гонтарева доверяла Смолию

26 марта 2015 года Яков Смолий вошел в Межведомственную рабочую группу по координации возвращения в Украину средств, полученных преступным путем бывшими чиновниками.

С октября 2016 года Смолия назначили первым заместителем главы Нацбанка. Он начал курировать наличный оборот, IT и платежные системы.

Интересно, что в феврале 2017 года на взятке задержали подопечного Смолия – директора департамента платежных систем Сергея Шацкого, ранее работавшего со Смолием в банке "Аваль". Он получил 35 тыс. долларов за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы "Платисервивс" для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины.

ГСУ ГПУ спільно з Управлінням К СБУ затримали начальника Департаменту платіжних систем Нацбанку при отриманні через посередників 35 тис дол , які спільники вимагали від підприємця. Закон і справедливість Опубліковано Юрієм Луценком 3 лютого 2017 р.

С 11 мая 2017 года, когда Гонтарева Пошла в бессрочный отпуск, Смолий стал исполняющим обязанности председателя Национального банка Украины. Первое, о чем заявил новоиспеченный руководитель Нацбанка – что курс регулятора не будет меняться до назначения нового главы НБУ.

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Личная жизнь

Яков Смолий женат (жена – Светлана Смелый), имеет двух дочерей.

Доходы, счета в банках, недвижимость

Смолий является одним из самых богатых топ-чиновников страны. В 2015 году по сумме на банковских счетах его обогнал только Порошенко. Тогда Смолий задекларировал 98,7 млн долларов на счетах в банках.

В декларации за 2017 год цифры скромнее, но все равно впечатляют.

Зарплата Смолия в Нацбанке за год составила 2,3 млн грн. Но это далеко не основной его доход.

Председатель НБУ держит миллионы на счетах в банках. Предпочтение отдает долларам. В "Укрэксимбанке" у него хранится 3,9 млн долларов, в "УкрСиббанке" – 105,4 тыс. грн, в "Райффазен Банке Аваль" – 4,5 тыс. долларов и 105,6 тыс. грн, в "Ощадбанке" – 254,4 тыс. грн. Кроме того, Смолий в 2017 хранил почти 7 млн грн на счетах неплатежеспособного "Дельта Банка" и 213,6 тыс. грн пенсионных накоплений в коммерческом негосударственном пенсионном фонде НБУ. Суммарный доход по этим депозитам за 2017 составил почти 4,9 млн грн.

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Яков Смолий получает миллионы с депозитов и сдачи в аренду недвижимости

Кроме того, банкир получил 5,5 млн грн. дивидендов от компании "Эталон Эссет Менеджмент".

Смолий владеет многочисленными земельными участками и офисными помещениями и неплохо зарабатывает на их аренде. За 2017 год доход от передачи в аренду коммерческого недвижимого имущества составил более 2,5 млн грн. В большинстве случаев арендаторами были банки.

В 2017 году Яков Смолий задекларировал жилой дом площадью 654,06 кв. м и физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 1157,70 кв. м в Погребах возле Киева, апартаменты площадью 177,6 кв. м и гараж в оккупированном Севастополе, а также дом семейного отдыха площадью 276,9 кв. м в Гуровщине под Киевом. Его жена имеет в собственности квартиру в Киеве общей площадью 223,1 кв. м, а дочь – квартиру в Киеве площадью 130 кв. м.

Среди расходов за 2017 год Смолий указал только ремонт дома, который обошелся ему в 3,5 млн грн.

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Автомобили и дорогие аксессуары

Банкир-миллионер любит роскошные аксессуары, например, часы Patek Philippe и Breguet.

В его гараже есть гольфкар, квадроцикл, гидроцикл и четыре автомобиля: VW Multivan (2012), Toyota LC100 (2006), Mitshubishi Colt (2002), Mercedes ML230 (2007).