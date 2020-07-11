Экономический кризис из-за пандемии может существенно пошатнуть позиции евро. В Еврокомиссии не исключают, что часть стран может даже отказаться от этой валюты.

Рецессия может разорвать еврозону на части

Спад экономики может привести к разрыву валютного союза ЕС. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в интервью изданию Die Welt.

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В Италии, Франции и Испании экономика снижается на 10-11%. Это масштабно. Другие страны, такие как Дания, Польша, Швеция или Германия, похоже, лучше переживают кризис, там минус только 4-6%. То, о чем мы всегда предупреждали, теперь подтверждается: рецессия может разорвать еврозону на части,

– заявил еврокомиссар.

Экономический прогноз относительно ЕС по состоянию на сейчас означает, что Европейскому союзу необходим план реконструкции, сообщил Джентилони. Ведь прогнозы, которые давали весной, не подтвердились: рецессия – значительно глубже, чем ожидалось.

Прогнозы экспертов по ВВП Евросоюза

Отметим, что из-за медленного снятия карантинных ограничений в Европе, экономика восстанавливается медленно. В Еврокомиссии прогнозируют, что ВВП в 2020 году может упасть на рекордные 8,7%. В мае цифры были более оптимистичные – 7,7%.

В 2021 году, согласно экспертным ожиданиям, экономика еврозоны начнет восстанавливаться и вырастет на 6,1%, а Евросоюза — на 5,8%.