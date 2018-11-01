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      Экономический спад и безработица: что ждет Британию в случае выхода из ЕС без соглашения

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      Британию ожидает экономический спад и безработица в случае выхода из ЕС без соглашения
      Британию ожидает экономический спад и безработица в случае выхода из ЕС без соглашения / Al Jazeera

      Если Британия осуществит Brexit без заключения соглашения с ЕС, это не только приведет к спаду в экономике страны, но и оставит почти миллион британцев без работы.

      Об этом со ссылкой на ведущее мировое рейтинговое агентство Standard & poor's сообщает The Times.

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      Согласно прогнозу агентства, отсутствие соглашения приведет к сокращению британской экономики на 1,2% в следующем году, а уже к 2020 году экономика страны сократится на 1,5%. В то же время отношение государственного долга к ВВП в 2021 году возрастет до 100%, что на 15% выше, чем ожидаемый долг.

      Кроме того, до середины 2019 года прогнозируется рост безработицы с 4% до 7%. Таким образом, работу потеряет примерно один миллион британцев. Кроме того, инфляция в стране достигнет 4,7%, а цены на недвижимость упадут на 10%. В свою очередь, фунт стерлингов потеряет относительно доллара около 15%.

      Как показывают наши подсчеты, если Brexit состоится без соглашения с ЕС, Великобританию ожидает умеренный экономический спад, который продлится от четырех до пяти кварталов,
      – отметила в агентстве.

      Также объем производства в стране в 2021 году будет на 5,5% ниже ожидаемого в случае достижения соглашения. Между тем, эти проценты Великобритании восстановить так и не удастся.

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      Напомним, в начале октября премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Великобритания не боится выхода из ЕС даже без соглашения о Brexit.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании изъявили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Новости политики Великобритания Brexit
      Источник: 24 Канал
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