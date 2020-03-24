Экс-глава Минфина Маркарова задекларировала лошадь, миллионные доходы и квартиру в США
Бывшая министр финансов Оксана Маркарова и ее муж Даниил Волынец владеют большим количеством недвижимости. На банковских счетах супругов более 20 миллионов гривен и 80 тысяч долларов, а сама Маркарова является владелицей племенного коня.
В своей декларации Маркарова указала, что является собственником квартиры в Киеве площадью 95 квадратных метров. В то же время Волынец владеет квартирой во Львове на 98 квадратных метров.
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У мужа Маркаровой также в собственности земельный участок и гараж с жилыми комнатами на Львовщине. Владеет он и рядом земельных участков и домов в Киевской области (Ворзель/Ирпень). Общая площадь этих земель – более 17 тысяч квадратных метров.
Волынец также является владельцем квартиры в США на 278 квадратных метров.
Относительно транспорта, то Волынец владеет 2 элитными авто: Mercedes CL500 2007 года выпуска и Тoyota Highlander 2015 года выпуска. Маркарова указала в декларации право на пользование автомобилем Тoyota мужа.
Маркарова владеет, среди прочего, племенным конем, ювелирными изделиями брендов Patek Philippe и Tiffany & Co, а также произведениями искусства.
У супругов в собственности корпоративные права в ряде компаний: "ТАМ Архитекта", "Зенит ЛТД", "Престиж-информ", "ТРАНСКОН", "Фрегат", "Аншлаг". Также Маркарова и Волынец являются бенефициарами в "Аккордбанке", "ТРАНСКОН", "Архитекте" и БЦ "Нивки".
Маркарова и Волынец задекларировали такие доходы за 2019 года:
- 690 тысяч гривен – зарплата Маркаровой в Минфине;
- 1 миллион гривен – проценты Маркаровой от "Аккордбанка";
- 840 тысяч гривен – доход Волынца от предоставления имущества в аренду;
- 3,1 миллиона гривен – проценты Волынца от "Аккордбанка";
- 1 миллион гривен – доход Маркаровой от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав;
- 25,3 миллиона гривен – доход Волынца от отчуждения недвижимости;
- 7,5 миллиона гривен – доход Волынца от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав;
- 1,6 миллиона гривен – зарплата, гонорары Волынца;
- 163 тысяч гривен – пенсия Волынца.
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На счетах в банках у супругов 80 тысяч долларов и более 20 миллионов гривен. У Маркаровой также указан кредит в 200 тысяч гривен.