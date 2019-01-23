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      Эксперт рассказал, как разворовывают поезда "Укрзализныци"

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      Железнодорожные грузовые перевозки
      Железнодорожные грузовые перевозки / obozrevatel.com

      Воровство на железной дороге растет пугающими темпами, и этому своей пассивной борьбой и общим хаосом в перевозках способствует "Укрзализныця".

      Об этом написал в блоге на "Лига.Бизнес" председатель Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко. По его словам, в системе компании ежегодно воруют узлы и детали на 150-170 вагонов, что составляет три грузовые поезда, передает "Обозреватель".

      "В 2018 году участники рынка железнодорожных перевозок столкнулись с настоящей лавиной воровства на железных дорогах Украины. Воруются как грузы из вагонов (лес, трубы, катанка, кокс, уголь, металлопрокат и т.д.), так и запчасти самих вагонов, особенно – тормозной магистрали. Происходит это в основном в процессе вынужденных простоев составов "в полях". Цель преступников – заработать на продаже снятых с поездов деталей и продукции", – написал автор.

      По словам Криворучко, много вагонов простаивают на железнодорожных путях общего пользования из-за дефицита локомотивной тяги, которая является самой большой проблемой.

      "В итоге на железной дороге нет ритмичного грузового движения, нет оперативного оборота вагонов, а из-за срыва или неритмичной поставки сырья и материалов по железной дороге на металлургических заводах к концу года не успевали выполнить производственные планы", – говорится в блоге.

      Автор привел пример: на Приднепровской железной дороге, которая является одной из самых крупных магистралей Украины, воровство сосредоточено на таких станциях, как Запорожье – Левое, перегон Запорожье – Левое – Вольнянск, Мелитополь, Днепрорудная, Каменское, Правда, Нижнеднепровск – Узел, Апостолово, Батуринская, Кривой Рог и прочее.

      "По данным Украинского логистического альянса, в 2017 году крупнейшая транспортно-экспедиторская компания Украины "Лемтранс" зафиксировала 3636 случаев разукомплектования вагонов, находящихся в ее оперировании. За восемь месяцев 2018 года – 1 683 вагонов. Другой игрок рынка – компания Ferrexpo – за пять месяцев 2018 года зафиксировала более 200 случаев разукомплектования вагонов компании на сети УЗ", – добавил глава Ассоциации собственников вагонов.

      Криворучко отметил, что руководство "Укрзализныци" признает проблему, но ничего сделать с воровством не может. Также компания не планирует компенсировать пострадавшим стоимость убытков и напомнила, что за сохранность имущества должен нести ответственность их собственник. Он добавил, что "Укрзализныця" предложила МВД возродить ранее ликвидированную транспортную полицию.

      "Практические шаги по борьбе с эпидемией воровства вроде бы есть. Например, с ноября 2018 года на Приднепровской железной дороге созданы новые стрелковые команды для усиления военизированной охраны в Криворожском и Запорожском регионах. Однако о результатах эксперимента пока нет информации", – написал автор.

      По его словам, в 2017 году финансовый директор "Укрзализныци" предлагал бизнесу рассмотреть вопрос о страховании грузов, а в 2018 году аграрии поднимали вопрос о страховании зерновых или передаче грузов под охрану железной дороги за дополнительную плату.

      "Надо сказать, что транспортное законодательство предполагает добровольное страхование грузов (статья 22 Устава железных дорог Украины, Правила приема грузов к перевозке). Но с железной дороги должна сниматься обязанность обеспечить сохранность грузов в пути следования", – отметил Криворучко.

      Он утверждает, что есть вероятность того, что "Укрзализныця" таким путем хочет "застраховать свою бесхозяйственность". "Однако возможности бизнеса не безграничны, чтобы все время компенсировать за свой счет провалы и проблемы железнодорожного монополиста", – подытожил автор.

      Теги: Деньги Металургия Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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