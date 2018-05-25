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Эксперты сообщили, какие известные производители продавали "зараженные" смартфоны

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Какие компании продавали смартфоны с вирусным программным обеспечением
Какие компании продавали смартфоны с вирусным программным обеспечением / Фото из свободных источников

Специалисты из компании Avast обнаружили, что многие бюджетные смартфоны на базе операционной системы Android, которые не сертифицировала компания Google, поступали в продажу с вредоносным программным обеспечением.

Об этом сообщает PaySpace.

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Вирус, получивший название Cosiloon, может загружать приложения, которые пользователи не собирались устанавливать. Вредоносная программа также накладывает рекламные объявления поверх операционной системы, чтобы продвигать приложения и даже привлекать пользователей установить их. Стоит отметить, что зараженные смартфоны продавали компании ZTE, Archos и myPhone.

Вредоносное программное обеспечение, которое обнаружили эксперты, состоит из дроппера и полезной нагрузки (payload). На смартфонах китайских компаний обнаружили дроппер с двумя названиями: CrashService и ImeMess. Эти приложения связываются с сайтом для инициализации "полезной нагрузки", которую хакеры хотят установить на устройство. Работники компании Avast отметили, что дроппер довольно тяжело удалить.

Что такое дроппер?Это небольшое приложение-носитель вируса, которое устанавливает "вредителей" в систему. Он находится в системном разделе зараженных устройств. Дроппер полностью пассивный и заметный пользователю только в разделе "Системные приложения".

Теги: Кибербезопасность Техно Смартфоны Китай
Источник: 24 Канал
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