Экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался во второй раз
Во вторник, 4 декабря, железнодорожный экспресс "Центральный железнодорожный вокзал Киева – аэропорт Борисполь" сломался во второй раз с начала своего курсирования. У поезда возникли проблемы с двигателем.
Об этом написал один из пользователей Facebook-сообщества "Форум железнодорожников Украины".
"Поезд "Киев — аэропорт Борисполь" заглох на перегоне Дарница-Фармацевтическая. Не запускается двигатель. Стоим на перегоне", – написал Михаил Макаренко.
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Позже в комментариях он добавил, что двигатель все же удалось запустить, однако рельсовый автобус PESA 620М-011 так и не поехал.
В результате поезд добрался до аэропорта "Борисполь" с 30-минутным опозданием и то не самостоятельно – притащил его туда тепловоз М62
В "Укрзализныце" заявили, что "выясняются обстоятельства, анализируются причины, принимаются меры".
Сообщение о поломке экспресса из Киева до Борисполя
Напомним, 30 ноября из Киева запустили рельсовый экспресс в Борисполь. Но уже 1 декабря скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался в пути.
Мужчина, который планировал воспользоваться услугами новенького экспресса, чтобы добраться в аэропорт "Борисполь", опоздал на свой рейс. В результате – "влетел" на 550 долларов, потому что вынужден был купить новый билет.
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