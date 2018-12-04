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      Экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался во второй раз

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      Экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался во второй раз
      Экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался во второй раз / Михаил Макаренко

      Во вторник, 4 декабря, железнодорожный экспресс "Центральный железнодорожный вокзал Киева – аэропорт Борисполь" сломался во второй раз с начала своего курсирования. У поезда возникли проблемы с двигателем.

      Об этом написал один из пользователей Facebook-сообщества "Форум железнодорожников Украины".

      "Поезд "Киев — аэропорт Борисполь" заглох на перегоне Дарница-Фармацевтическая. Не запускается двигатель. Стоим на перегоне", – написал Михаил Макаренко.

      Читайте также: Украинцу компенсировали 550 долларов, на которые он "влетел" из-за поломки экспресса в Борисполь

      Позже в комментариях он добавил, что двигатель все же удалось запустить, однако рельсовый автобус PESA 620М-011 так и не поехал.

      В результате поезд добрался до аэропорта "Борисполь" с 30-минутным опозданием и то не самостоятельно – притащил его туда тепловоз М62

      В "Укрзализныце" заявили, что "выясняются обстоятельства, анализируются причины, принимаются меры".

      Експрес Київ Бориспіль Укрзалізниця

      Сообщение о поломке экспресса из Киева до Борисполя

      Напомним, 30 ноября из Киева запустили рельсовый экспресс в Борисполь. Но уже 1 декабря скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался в пути.

      Мужчина, который планировал воспользоваться услугами новенького экспресса, чтобы добраться в аэропорт "Борисполь", опоздал на свой рейс. В результате – "влетел" на 550 долларов, потому что вынужден был купить новый билет.

      Теги: Новости Украины Укрзализниця Новости Киева Новости Борисполя Транспорт железная дорога
      Источник: 24 канал
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