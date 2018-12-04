Экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался во второй раз

Во вторник, 4 декабря, железнодорожный экспресс "Центральный железнодорожный вокзал Киева – аэропорт Борисполь" сломался во второй раз с начала своего курсирования. У поезда возникли проблемы с двигателем.

Об этом написал один из пользователей Facebook-сообщества "Форум железнодорожников Украины".

"Поезд "Киев — аэропорт Борисполь" заглох на перегоне Дарница-Фармацевтическая. Не запускается двигатель. Стоим на перегоне", – написал Михаил Макаренко.

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Позже в комментариях он добавил, что двигатель все же удалось запустить, однако рельсовый автобус PESA 620М-011 так и не поехал.

В результате поезд добрался до аэропорта "Борисполь" с 30-минутным опозданием и то не самостоятельно – притащил его туда тепловоз М62

В "Укрзализныце" заявили, что "выясняются обстоятельства, анализируются причины, принимаются меры".

Сообщение о поломке экспресса из Киева до Борисполя

Напомним, 30 ноября из Киева запустили рельсовый экспресс в Борисполь. Но уже 1 декабря скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался в пути.

Мужчина, который планировал воспользоваться услугами новенького экспресса, чтобы добраться в аэропорт "Борисполь", опоздал на свой рейс. В результате – "влетел" на 550 долларов, потому что вынужден был купить новый билет.