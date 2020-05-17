Это не хорошо, но это компенсация, – Смолий рассказал, как страна обойдется без денег заробитчан

Руководитель НБУ Яков Смолий рассказал, как украинская экономика компенсирует деньги, которые ранее поступали от заробитчан. А также сообщил, как сам Нацбанк помогает экономике в период кризиса, когда в банке ожидают деньги от МВФ, и не собирается ли вдруг руководитель НБУ в отставку досрочно.

О вероятной отставке с поста главы НБУ

Для увольнения главы НБУ закон предусматривает "исчерпывающий перечень оснований", назначают или увольняют главу по представлению президента и после утверждения Верховной Рады. Об этом Яков Смолий напомнил в интервью " BBC Украина " 16 мая.

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Срок, на который был избран глава Нацбанка – это 7 лет, поэтому до конца каденции в 2025 году Смолий собирается оставаться на должности: "У меня срок каденции завершается в 2025 году. То есть, еще есть время и много задач, которые мы должны выполнить ".

Яков Смолий, к слову, руководит Нацбанком с мая 2017 как исполняющий обязанности председателя, а с марта 2018 – как глава. Поэтому его номинальный семилетний срок действительно истекает в марте 2025 года.

О помощи экономике в период кризиса из-за коронавируса

По словам Смолия, НБУ в период кризиса для помощи украинской экономике в течение двух месяцев снизил учетную ставку с 11% до 8%. Таким образом банк помогает удешевлять ресурсы и делать их доступными для банков и бизнеса.

Банкам, которые также испытывают кризис, можно брать рефинансирования от государства – на кредитование масштабных и долгосрочных проектов до 5 лет. Также НБУ отсрочил для банков стресс-тесты и выездные проверки.

Важна и другая сторона медали: "Банки не применяют штрафы и пеню к заемщикам , которые не имеют возможности платить проценты". Вместо этого банки "реструктуризируют займы, откладывают по времени платежи, могут предоставить кредиты для пополнения оборотных средств".

О кредитовании Украины со стороны МВФ и других международных организаций

По прогнозам Смолия, Украина может ожидать первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ в конце мая, самое позднее – в первую неделю июня.

В общем говорится о кредитовании примерно на 5 миллиардов долларов, из которых 3,5 миллиарда могут быть доступны уже в этом – 2020 – году.

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Кроме этого, сотрудничество с МВФ открывает двери для помощи от Всемирного банка и других учреждений, а это еще дополнительные примерно 1 – 1,5 миллиарда.

О деньгах от заробитчан

Глава НБУ признает, что поступления из-за рубежа от украинских заробитчан уменьшатся. Напомним, в 2019 году переводы от заробитчан дали украинской экономике 12 миллиардов долларов.

В этом году мы ожидаем, что будет 10 миллиардов долларов. Но это будет компенсировано тем, что люди не смогут выехать на отдых за границу,

– считает Смолий.

Мол, раньше люди тратили 8 – 10 миллиардов долларов ежегодно на отдых за рубежом, теперь же эта сумма уменьшится – из-за карантина часть из этих денег останется в Украине.

"На передвижения есть ограничения, люди не смогут поехать и потратить эти средства. Это не хорошо, конечно, но это будет компенсация с избытком ", – подытожил глава НБУ.