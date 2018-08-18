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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

"Это фейк": Омелян прокомментировал информацию о продаже продукции компании жены в РФ и Крыма

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Владимир Омелян
Владимир Омелян / economics.unian.ua

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал фейком информацию о продаже продукции компании его жены Светланы Бевзы в оккупированном Крыму и в России.

Об этом политик сообщил в комментарии сайту 24 канала.

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"Это фейк. Светлана с 2014 года разорвала все контракты с российскими магазинами. Интернет-магазин FARFETCH – это самый большой западный холдинг, который продает товары по всему миру. Тот сайт, который вспоминает Дубинский – пиратский, не исключаю, что так же создан, как и во время истории с "Майбахом", – заявил Омелян.

Он также добавил, что по его мнению, эта информация появилась в ответ на объявление им инициативы о запрете пассажирского сообщения с РФ.

На официальной странице компании BEVZA также прокомментировали эту информацию.

Мы обратились в главный офис компании Farfetch с просьбой убрать одежду с данного сайта-партнера, на котором размещена коллекция двухлетней давности, которая давно снята с продажи. Бренд BEVZA не имеет никакого контракта по продаже своей продукции в РФ с 2014,
– заявили в компании.

Они также добавили, FARFETCH имеет право продавать вещи через партнеров-акселераторов по всему миру (более 400 магазинов), без согласования с брендами.

Напомним, журналист Александр Дубинский написал, что в России и в оккупированном Крыму продается дизайнерская одежда авторства жены министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна – Светланы Бевзы. Товары на эти территории доставляет интернет-магазин Farfetch, с которым у Бевзы заключен контракт.

Теги: Новости Украины Министерство инфраструктуры Владимир Омелян Новости политики
Источник: 24 Канал
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