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      Это приведет к росту цен и монополизации рынка, – эксперт о введении РРО для ФОПов

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      Это приведет к росту цен и монополизации рынка, – эксперт о введении РРО для ФОПов
      Это приведет к росту цен и монополизации рынка, – эксперт о введении РРО для ФОПов / Финбаланс

      Верховная Рада приняла законопроект о введении обязательных кассовых аппаратов для ФОПов. Так, РРО нужно применять даже тем физическим лицам, которые не работают с наличными.

      Глава Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця" Оксана Продан в программе "Сложные вопросы" на 24 канале рассказала, что сейчас налоговая служба тестирует упрощение аппаратов.

      По теме: Кассовые аппараты нужны и для безналичных операций, – Верланов об изменениях по РРО для ФОПов

      "Но есть еще такие смешные вещи, казалось бы. Например, программа требует КВЭДа (Классификации видов экономической деятельности, 24 канал) к каждому товару. Если я предприниматель и у меня нет его номера, я его должна где-то найти, ввести. Затем на каждый товар надо наклеить штрихкод. Это огромная работа, огромные затраты – и временные, и зарплаты, и электрики", – отметила эксперт.

      Эти упрощения, на самом деле приведут к одному: увеличению цен. К уменьшению количества маленьких предпринимателей и возможности крупному бизнесу монополизировать рынки и увеличить цены,
      – заявила Оксана Продан.

      Почему сегодня люди выбирают не рынок, а большой магазин? По словам эксперта, потому, что там лучшие условия для покупки, есть больший выбор и там могут быть консультанты.

      "А почему идут на рынок? Прежде всего, там дешевле. Так вот, этой более дешевой продукции может не стать. Будет только монополия большого рынка. Соответственно будет еще дороже. И ассортимент будет понемногу уменьшаться", – добавила Оксана Продан.

      Что такое РРО? Это – регистраторы расчетных операций. Они же кассовые аппараты или фискальные регистраторы. Это те устройства, с помощью которых мы получаем чек за полученные товары или услуги. РРО нужен для контроля фискальными службами оборота предприятий и ФЛП, которые принимают оплату от населения наличными и платежными картами.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Финансы Законодательство Бизнес Государственная налоговая служба ФОПы
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