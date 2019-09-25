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      Это то, что люди хотели видеть, – Уолкер о начинаниях Зеленского и его команды в Раде

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      Курт Уолкер
      Курт Уолкер / 24 канал

      Спецпредставитель Госдепартамента США по украинским вопросам Курт Уолкер считает, что как президентские, так и парламентские выборы в Украине прошли свободно, справедливо и прозрачно. Он подчеркнул, что люди проголосовали за реформы, за мир, за изменения и за новые лица. Однако новой власти еще многое надо сделать.

      Как подчеркнул американский дипломат в комментарии украинскому журналисту Дмитрию Гордону, результат президентских выборов в Украине отражает волеизъявление народа. По его словам, важно то, что это было свободное, справедливое, прозрачное и демократическое волеизъявление. А после него состоялись свободные, справедливые, прозрачные и демократические парламентские выборы.

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      "Мы увидели, что люди голосуют за реформы, голосуют за мир, за изменения и за новые лица. Думаю, это действительно важно, так как это свидетельствует о том, что Украина является здоровым демократическим государством", – отметил Уолкер.

      Он добавил, что с момента своего избрания Зеленский открыто говорит о своей приверженности к реформам и готовности выступать с инициативами ради мира на Донбассе.

      "Очевидно, что многое еще нужно осуществить. Парламент заседал буквально неделю-две, и впереди – много работы, но, думаю, Зеленский придает этому новой энергии. Мне кажется, это то, что люди хотели видеть", – констатировал спецпредставитель США по по Украине.

      Большинство в украинском парламенте (254 места) занимает пропрезидентская партия "Слуга народа". Одновременно председателем ВР является одним из лидеров этой политсилы Дмитрий Разумков, а первым вицеспикером – еще один "слуга народа" Руслан Стефанчук.

      Уолкер прокомментировал деятельность Зеленского и его команды в Верховной Раде: смотрите видео

      Ранее Курт Уолкер подчеркивал, что Владимир Зеленский на посту президента должен выполнить все свои обещания и задекларированные инициативы.

      Это и обещания продолжить реформы и бороться с коррупцией, и намерения продолжить деолигархизацию, и объявленный путь на сближение с ЕС и НАТО. Мы также высоко ценим заявления о том, что Украина будет выполнять свои обязательства для достижения мира. Мы все это очень поддерживаем,
      – отметил он.

      По мнению спецпредставителя Госдепа, до начала работы Верховной Рады IX созыва украинский гарант не мог ничего воплотить.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Слуга народа Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Выборы Президента 2019 Президент Украины Курт Волкер
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