Это то, что люди хотели видеть, – Уолкер о начинаниях Зеленского и его команды в Раде

Спецпредставитель Госдепартамента США по украинским вопросам Курт Уолкер считает, что как президентские, так и парламентские выборы в Украине прошли свободно, справедливо и прозрачно. Он подчеркнул, что люди проголосовали за реформы, за мир, за изменения и за новые лица. Однако новой власти еще многое надо сделать.

Как подчеркнул американский дипломат в комментарии украинскому журналисту Дмитрию Гордону, результат президентских выборов в Украине отражает волеизъявление народа. По его словам, важно то, что это было свободное, справедливое, прозрачное и демократическое волеизъявление. А после него состоялись свободные, справедливые, прозрачные и демократические парламентские выборы.

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"Мы увидели, что люди голосуют за реформы, голосуют за мир, за изменения и за новые лица. Думаю, это действительно важно, так как это свидетельствует о том, что Украина является здоровым демократическим государством", – отметил Уолкер.

Он добавил, что с момента своего избрания Зеленский открыто говорит о своей приверженности к реформам и готовности выступать с инициативами ради мира на Донбассе.

"Очевидно, что многое еще нужно осуществить. Парламент заседал буквально неделю-две, и впереди – много работы, но, думаю, Зеленский придает этому новой энергии. Мне кажется, это то, что люди хотели видеть", – констатировал спецпредставитель США по по Украине.

Большинство в украинском парламенте (254 места) занимает пропрезидентская партия "Слуга народа". Одновременно председателем ВР является одним из лидеров этой политсилы Дмитрий Разумков, а первым вицеспикером – еще один "слуга народа" Руслан Стефанчук.

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Ранее Курт Уолкер подчеркивал, что Владимир Зеленский на посту президента должен выполнить все свои обещания и задекларированные инициативы.

Это и обещания продолжить реформы и бороться с коррупцией, и намерения продолжить деолигархизацию, и объявленный путь на сближение с ЕС и НАТО. Мы также высоко ценим заявления о том, что Украина будет выполнять свои обязательства для достижения мира. Мы все это очень поддерживаем,

– отметил он.

По мнению спецпредставителя Госдепа, до начала работы Верховной Рады IX созыва украинский гарант не мог ничего воплотить.