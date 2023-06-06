Уровень воды поднимается, идет эвакуация: что известно о подрыве россиянами Каховской ГЭС

Российские оккупационные войска 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В результате военного преступления россиян начала быстро прибывать вода, грозящая затоплением городам и села на Днепре.

24 Канал собрал в один материал все детали о подрыве Каховской ГЭС. Самые актуальные и важные новости читайте дальше в хронологии событий.

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По сообщениям главы Херсонской ОВА Прокудина, на правом берегу Херсонщины в критической зоне оказались около 16 тысяч человекВ Энергоатоме заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции.Глава Херсонского облсовета Самойленко сообщил, что вода уже прошла половину пути. Критически высокий уровень ожидается около 11 часов. В Херсоне частично подтапливается микрорайон Корабел. В городе нет критической ситуации. Микрорайон Корабел обесточили в целях безопасности. Через несколько часов также будет отключено газоснабжение.Владимир Зеленский отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. Глава государства обвинил оккупантов в терроризме.Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на правом берегу Херсонщины развернут техногенный штаб в ОВА. Спикер добавила, что в результате подрыва Каховской ГЭС в первую очередь пострадает левый берег, поскольку он географически ниже. Основное затопление придется именно туда.Глава ОП Андрей Ермак, что действия окупантов представляют угрозу для ЗАЭС. Также он отметил, что власти работают на всех уровнях, чтобы обеспечить безопасность людям.

Ермак показал последствия подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что подтопления Кинбурнской косы, по данным ГСЧС, не будет. Однако существует риск затопления дороги и полуостров может стать островом.

Видео из микрорайона Корабел в Херсоне по состоянию на утро 6 июня: смотрите видео

Владимир Зеленский проведет экстренное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС.Полностью или частично затоплены следующие населенные пункты: Тягинка, Львов, Одрадокаменка в Бериславском районе. В Херсонском районе – Ивановка, Токаревка, Никольское, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров в Херсоне.Херсонский горсовет сообщил, что из районов Херсона и поселков, где происходит затопление, будет проводиться эвакуация автобусами. Больницы и коммунальные службы подняты по тревогеПолиция и спасатели работают над эвакуацией людей из: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, частично города Херсон и острова Корабел.Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что через пять часов вода в Днепре достигнет критического уровня. Прокудин призвал жителей Херсона срочно эвакуироваться. Уже идет эвакуация жителей из опасных районов.

Где находится Каховская ГЭС: показываем на карте

В ОК "Юг" сообщили, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В ВСУ рассказали, что все службы работают на месте подрыва, а ситуация отслеживается. В то же время масштаб разрушения уточняется: скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления.