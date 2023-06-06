Уровень воды поднимается, идет эвакуация: что известно о подрыве россиянами Каховской ГЭС

6 июня 2023, 08:45
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Российские оккупационные войска 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В результате военного преступления россиян начала быстро прибывать вода, грозящая затоплением городам и села на Днепре.

24 Канал собрал в один материал все детали о подрыве Каховской ГЭС. Самые актуальные и важные новости читайте дальше в хронологии событий.

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08:52 По сообщениям главы Херсонской ОВА Прокудина, на правом берегу Херсонщины в критической зоне оказались около 16 тысяч человек08:45 В Энергоатоме заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции.08:27 Глава Херсонского облсовета Самойленко сообщил, что вода уже прошла половину пути. Критически высокий уровень ожидается около 11 часов. В Херсоне частично подтапливается микрорайон Корабел. В городе нет критической ситуации. Микрорайон Корабел обесточили в целях безопасности. Через несколько часов также будет отключено газоснабжение.08:23 Владимир Зеленский отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. Глава государства обвинил оккупантов в терроризме.08:01 Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на правом берегу Херсонщины развернут техногенный штаб в ОВА. Спикер добавила, что в результате подрыва Каховской ГЭС в первую очередь пострадает левый берег, поскольку он географически ниже. Основное затопление придется именно туда.07:51 Глава ОП Андрей Ермак, что действия окупантов представляют угрозу для ЗАЭС. Также он отметил, что власти работают на всех уровнях, чтобы обеспечить безопасность людям.

Ермак показал последствия подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео

07:43 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что подтопления Кинбурнской косы, по данным ГСЧС, не будет. Однако существует риск затопления дороги и полуостров может стать островом.

Видео из микрорайона Корабел в Херсоне по состоянию на утро 6 июня: смотрите видео

07:34 Владимир Зеленский проведет экстренное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС.07:30 Полностью или частично затоплены следующие населенные пункты: Тягинка, Львов, Одрадокаменка в Бериславском районе. В Херсонском районе – Ивановка, Токаревка, Никольское, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров в Херсоне.07:00 Херсонский горсовет сообщил, что из районов Херсона и поселков, где происходит затопление, будет проводиться эвакуация автобусами. Больницы и коммунальные службы подняты по тревоге06:53 Полиция и спасатели работают над эвакуацией людей из: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, частично города Херсон и острова Корабел.06:48 Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что через пять часов вода в Днепре достигнет критического уровня. Прокудин призвал жителей Херсона срочно эвакуироваться. Уже идет эвакуация жителей из опасных районов.

Где находится Каховская ГЭС: показываем на карте

06:07 В ОК "Юг" сообщили, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В ВСУ рассказали, что все службы работают на месте подрыва, а ситуация отслеживается. В то же время масштаб разрушения уточняется: скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления.
Автор: Михайло Гема