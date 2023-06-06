Уровень воды поднимается, идет эвакуация: что известно о подрыве россиянами Каховской ГЭС
6 июня 2023, 08:45Читати новину українською
Российские оккупационные войска 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В результате военного преступления россиян начала быстро прибывать вода, грозящая затоплением городам и села на Днепре.
24 Канал собрал в один материал все детали о подрыве Каховской ГЭС. Самые актуальные и важные новости читайте дальше в хронологии событий.
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Ермак показал последствия подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео07:43 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что подтопления Кинбурнской косы, по данным ГСЧС, не будет. Однако существует риск затопления дороги и полуостров может стать островом.
Видео из микрорайона Корабел в Херсоне по состоянию на утро 6 июня: смотрите видео07:34 Владимир Зеленский проведет экстренное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС.07:30 Полностью или частично затоплены следующие населенные пункты: Тягинка, Львов, Одрадокаменка в Бериславском районе. В Херсонском районе – Ивановка, Токаревка, Никольское, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров в Херсоне.07:00 Херсонский горсовет сообщил, что из районов Херсона и поселков, где происходит затопление, будет проводиться эвакуация автобусами. Больницы и коммунальные службы подняты по тревоге06:53 Полиция и спасатели работают над эвакуацией людей из: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, частично города Херсон и острова Корабел.06:48 Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что через пять часов вода в Днепре достигнет критического уровня. Прокудин призвал жителей Херсона срочно эвакуироваться. Уже идет эвакуация жителей из опасных районов.
Где находится Каховская ГЭС: показываем на карте06:07 В ОК "Юг" сообщили, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В ВСУ рассказали, что все службы работают на месте подрыва, а ситуация отслеживается. В то же время масштаб разрушения уточняется: скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления.