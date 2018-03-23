Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола

Центром российской политической жизни в минувшую среду довольно неожиданно стал небольшой город Волоколамск, расположенный в 120 километрах от Москвы.

Там начались процессы, которые, как я думаю, способны в некоторой перспективе привести к свержению Владимира Путина с поста президента России. Сейчас расскажу, каким образом.

Но обо всем по порядку. Все началось с местной свалки бытовых отходов, растущей намного быстрее, чем сам прекрасный город Волоколамск.

В какой-то момент полигон "Ядрово" (это официальное название свалки) стал настолько огромным и бесконтрольным, что в его недрах запустились какие-то странные химические процессы. И оттуда во внешний мир стала периодически вырываться какая-то невероятная дрянь.



Бунт в городе Волоколамск

Волоколамск еженедельно стало накрывать облако так называемого "свалочного газа". Это, если кто не знает, удивительный коктейль из сероводорода, метана, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола.

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Вонь от этого добра просто страшная. Люди начали возмущаться и даже протестовать. Российская власть отреагировала в своем обычном стиле: протестующих разогнали, побили и отправили в кутузку. А специальная комиссия объявила: все нормально, воздух чистый, народ буянит просто от нечего делать.



Бунт в городе Волоколамск

Однако ситуация вскоре изменилась. Очередное вонючее облако было настолько едким и ядовитым, что население города почувствовало себя как в Сирии при химической атаке.

На следующий день после триумфального переназначения Владимира Путина на пост президента десятки детей и несколько взрослых попали с отравлениями в больницу.

Тут у многих терпение лопнуло. На митинг протеста пришли пять тысяч человек – четверть всего населения Волоколамска.

Власть игнорировать это не могла. К городской больнице, у которой собрались сотни родственников отравленных детей, приехали чиновники – глава района Евгений Гаврилов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Они снова попытались рассказать местным жителям, что все под контролем, никаких проблем нет, что надо слушаться власть. И тут произошло невиданное для современной России событие. Народ чиновникам не поверил. Выразителем общих настроений стала девятилетняя девочка Таня, которая вместе со своими родителями много раз ходила на митинги против свалки.

Она протиснулась через толпу к губернатору, в упор показала на него пальцем и два раза провела по горлу рукой - типа, "тебе хана, старый". Девочка в розовой шапке тут же стала звездой интернета. В сети появилось множество мемов с ее участием, ее даже предложили сделать губернатором!



Девятилетняя девочка Таня

Но это еще не все. Очевидно врущих чиновников разозленные люди сначала начали толкать, потом уже пинать. Губернатор поспешил скрыться за дверями больницы. Его "обстреляли" снежками, несколько из них попали в голову Воробьева. Но он еще легко отделался. Главе района Гаврилову повезло гораздо меньше. Толпа его окружила: кто-то разбил ему очки, кто-то другой оторвал капюшон куртки, потом все вместе повалили его в грязь и отпинать там.

Убивать не стали – побитый чиновник вырвался и убежал. Когда к месту событий приехали два автобуса с ОМОНом, инцидент уже закончился. Но последствия у него будут очень серьезными.

И тут начинается политика. Власть Владимира Путина держится на неформальном соглашении с элитой – олигархами, силовиками, крупными бизнесменами и, конечно, с чиновниками, вроде Воробьева и Гаврилова.

Они исполняют его приказы, признают его власть, работают на него и воплощают его волю на местах. Он же - не мешает им обогащаться, а также охраняет их интересы – как внутри России, так и за ее пределами.

Внутри страны его задача – быть буфером между бедным, обозленным, вечно недовольным народом и ими – феодалами. Путин своей популярностью должен поддерживать легитимность системы. Внушать всем, что она справедлива, что власть от бога и ей надо подчиняться.

Он просто обязан успокаивать народ, делать так, чтобы люди не хватались за вилы и топоры и не шли убивать помещиков и чиновников.



Путин и элита

Волоколамская история, грянувшая сразу после так называемых выборов, показывает, что эта важнейшая функция путинской власти утрачена. В данном случае он не сумел гарантировать стабильность системы – вертикали, если угодно. Народ (по крайней мере, в Волоколамске) больше не считает ее легитимной. Отныне элиту бить можно! Путин своих феодалов защитить не может!

Это серьезнейший удар по легитимности президента РФ в глазах его собственных миньонов. Договор, по которому они гарантируют ему лояльность в обмен на личную безопасность, не действует! Из-за этого Путин внутри страны российской элите просто не нужен - от него для них нет никакой пользы.

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Именно поэтому, я думаю, ни один российский телеканал даже не упомянул о событиях в Волоколамске. Местная, казалось бы, история, подрывает основу власти в стране. Люди в других городах ни в коем случае не должны узнать, что чиновников можно безнаказанно бить.

Тут важен еще один момент. Путин не выполняет свою часть договора с элитой не только внутри страны, но и за границей. Важнейшая его функция - защищать интересы правящего класса на Западе.

Люди, обладающие деньгами и влиянием в РФ, привыкли спокойно тратить свои деньги на Западе – рожать, учиться, жить, отдыхать, лечиться и проводить старость там. Путин был призван сделать так, чтобы эта часть их жизни проходила безо всяких проблем.

Но! Из-за своего безумного поведения на международной арене, он не только не защищает интересы своих феодалов в Европе и Северной Америке, но ставит их под прямую угрозу. Американцы, британцы, европейцы выкатывают все новые санкции, которые бьют по таким вот губернаторам и главам районов, как Воробьев и Гаврилов. Скоро им и счета там заморозят, и визы аннулируют.

Соответственно, Путин входит в свой новый срок с полностью – в клочья – разорванным договором о лояльности со своими элитами. Эти люди понимают, что если его политика не изменится (а она не изменится, он сам об этом много раз говорил), то все будет только хуже. И ни малейшей надежды на улучшение в ближайшие годы не предвидится.

Я, конечно, не чиновник. Но почему-то уверен: они хотят проводить время в Лондоне с сигарой и бокалом виски (или на Лазурном берегу с коктейлем и любовницей). А вот чего они не хотят – так это лежать побитыми в волоколамской грязи и вдыхать четыреххлористый углерод с аммиаком и бензолом.

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Однако Владимир Путин и его мудрая политика ведут к тому, что будет вечный Волоколамск. Никаких сигар, никаких виски и любовниц в Майами.

Что же делать в этой ситуации несчастному российскому олигарху, чиновнику или силовику? Ответ, в общем, есть.

Пример недавно показали их коллеги из страны, очень похожей на современную Россию – Зимбабве. Они отклеили от трона местного многолетнего диктатора и отправили его на пенсию. И что вы думаете? Живут теперь в сто раз лучше прежнего! В России, конечно, эту операцию будет осуществить намного сложнее. Но иного выхода у них, похоже, просто не будет.