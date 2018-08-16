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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Как Геннадий Кернес отблагодарит киевскую власть за закрытие его дела

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Кернес и Порошенко
Кернес и Порошенко / Фото из открытых источников

Два года назад в Харьковском городском совете прошли обыски, тогда Кернеса и его давнего партнера Михаила Добкина прокуроры обвинили в том, что они за время управления Харьковом вывели и присвоили сотни гектаров земли в лесопарковых зонах. А это 4% от всей территории города.

Об этом в своем блоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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По его словам, эта скандальная история получила название "кооперативного дела", поскольку земля выводилась из собственности городской общины через фиктивные жилищные кооперативы, подконтрольные Кернесу и Добкину. Тогда генпрокурор Юрий Луценко сказал, что Геннадий Кернес и Михаил Добкин нанесли бюджету и гражданам ущерб на миллиарды гривен, украв 650 гектаров земли в городе Харькове. Однако дело дело до сих пор не передано в суд, а Кернесу, например, подозрение по этому делу до сих пор даже не объявили.

А теперь посмотрим на другой случай. Это недавний судебный приговор в отношении одного киевского электрика. Он, проникнув в соседскую квартиру украл оттуда: две простыни, две наволочки, три полотенца и столовый сервиз, всего на сумму в тысячу сорок гривен, за что был осужден Шевченковским районным судом столицы на три года лишения свободы,
– рассказал Гнап.

Журналист отметил, что он не оправдывает электрика и его кражу, только у нас как бы все равны перед законом, только некоторые ровнее. Если ты украл белье – ты преступник. Если ты воруешь землю целыми княжествами, ты – государственный деятель и крепкий хозяйственник.

"Так, киевский электрик, вряд ли поможет президенту и генпрокурору переизбраться на второй срок, потому что кроме украденного белья у него и взять нечего. А вот мэр Харькова может и административным ресурсом поделиться, и бюджетников наклонить, и организовать правильный подсчет голосов, и часть от украденного кома надо передать наверх", – отметил Гнап.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 16 августа 2018

 

Теги: Новости политики Новости Киева Видеоблоги Петр Порошенко Новости Харькова Геннадий Кернес ГПУ Юрий Луценко
Источник: 24 канал
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