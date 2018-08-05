Как играть в PlayStation 4 на Android-смартфоне: инструкция

Производители смартфонов постоянно совершенствуют свои модели. Некоторые из телефонов по функциональности не уступают компьютерам. Смартфон можно настроить даже для игр на PlayStation 4.

Об этом пишет androidinsider.ru.

Для настройки используем программу Steam Link (это бесплатное приложение от Valve, что обеспечивает стрим игры из Steam на Android-смартфон). Это же приложение можно использовать для стриминга игр с PlayStation 4.

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Итак, сначала нужно скачать и установить Steam Link с Google Play. Далее настраиваем игровой контроллер для работы со смартфоном. После этого надо настроить удаленную игру на компьютере в соответствии с инструкциями от Sony.

Далее запускаем программу Steam Link и можно играть в игры с PS4 на смартфоне.

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