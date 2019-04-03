Как изменились цены на квартиры в новостройках Львова в марте: красноречивые цифры
Первичный рынок недвижимости Львова уже несколько месяцев подряд демонстрирует небывалую стабильность.
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Средняя цена квадратного метра в новостройках Львова в марте 2019 осталась на уровне 15 900 гривен за квадрат. На этом уровне она сохраняется в течение последнего полугода.
Минимальная цена квадратного метра также остается неизменной – 10 500 гривен. Такие данные обнародовал портал по поиску недвижимости ЛУН.
Средняя и минимальная цена квадратного метра в новостройках Львова в марте 2019
Как изменились цены на квартиры в разных районах Львова?
Несмотря на ценовую стабильность цена метра квадратного в новостройках в зависимости от района Львова таки изменилась. Выросло в цене жилье эконом- и комфорт-класса, зато средняя цена квартир элит-класса, которые строят преимущественно в центральной части Львова осталась без изменений.
Средняя цена метра квадратного в новостройках Львова в I квартале 2019
|Район
|Январь 2019, грн/м²
|Февраль 2019, грн/м²
|Март 2019, грн/м²
|Сиховский
|16300
|16000
|16300
|Шевченковский
|16500
|16200
|16300
|Железнодорожный
|18100
|18400
|18400
|Лычаковский
|18100
|18500
|19300
|Франковский
|20200
|20500
|20300
|Галицкий
|33600
|32500
|32300
Почему растут цены на аренду квартир во Львове – читайте пояснения специалиста по рынку недвижимости города.
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