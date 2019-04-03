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      Как изменились цены на квартиры в новостройках Львова в марте: красноречивые цифры

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      Цены на квартиры в новостройках Львова в марте 2019
      Цены на квартиры в новостройках Львова в марте 2019 / 24 канал

      Первичный рынок недвижимости Львова уже несколько месяцев подряд демонстрирует небывалую стабильность.

      Какие тенденции наблюдались на рынке недвижимости Киева перед первым туром президентских выборов в Украине, Недвижимость 24 и писала накануне.

      Читайте также: Аренда квартир во Львове: цены в новостройках и старых домах

      Средняя цена квадратного метра в новостройках Львова в марте 2019 осталась на уровне 15 900 гривен за квадрат. На этом уровне она сохраняется в течение последнего полугода.

      Минимальная цена квадратного метра также остается неизменной – 10 500 гривен. Такие данные обнародовал портал по поиску недвижимости ЛУН.

      ціни на квартири Львів нерухомість новобудови

      Средняя и минимальная цена квадратного метра в новостройках Львова в марте 2019

      Как изменились цены на квартиры в разных районах Львова?

      Несмотря на ценовую стабильность цена метра квадратного в новостройках в зависимости от района Львова таки изменилась. Выросло в цене жилье эконом- и комфорт-класса, зато средняя цена квартир элит-класса, которые строят преимущественно в центральной части Львова осталась без изменений.

      Средняя цена метра квадратного в новостройках Львова в I квартале 2019

      Район Январь 2019, грн/м² Февраль 2019, грн/м² Март 2019, грн/м² 
      Сиховский 16300 16000 16300
      Шевченковский 16500 16200 16300
      Железнодорожный 18100 18400 18400
      Лычаковский 18100 18500 19300
      Франковский 20200 20500 20300
      Галицкий 33600 32500 32300

       

       

      Почему растут цены на аренду квартир во Львове – читайте пояснения специалиста по рынку недвижимости города.

       

      ЧИТАЙТЕ СОВЕТЫ, КАК НАДЕЖНО ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ В НЕДВИЖИМОСТЬ:

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      Теги: Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Львова Первичный рынок недвижимости Покупка недвижимости Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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