Как изменились цены на квартиры в новостройках Львова в марте: красноречивые цифры

Первичный рынок недвижимости Львова уже несколько месяцев подряд демонстрирует небывалую стабильность.

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Средняя цена квадратного метра в новостройках Львова в марте 2019 осталась на уровне 15 900 гривен за квадрат. На этом уровне она сохраняется в течение последнего полугода.

Минимальная цена квадратного метра также остается неизменной – 10 500 гривен. Такие данные обнародовал портал по поиску недвижимости ЛУН.

Средняя и минимальная цена квадратного метра в новостройках Львова в марте 2019

Как изменились цены на квартиры в разных районах Львова?

Несмотря на ценовую стабильность цена метра квадратного в новостройках в зависимости от района Львова таки изменилась. Выросло в цене жилье эконом- и комфорт-класса, зато средняя цена квартир элит-класса, которые строят преимущественно в центральной части Львова осталась без изменений.

Средняя цена метра квадратного в новостройках Львова в I квартале 2019

Район Январь 2019, грн/м² Февраль 2019, грн/м² Март 2019, грн/м² Сиховский 16300 16000 16300 Шевченковский 16500 16200 16300 Железнодорожный 18100 18400 18400 Лычаковский 18100 18500 19300 Франковский 20200 20500 20300 Галицкий 33600 32500 32300

Почему растут цены на аренду квартир во Львове – читайте пояснения специалиста по рынку недвижимости города.

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